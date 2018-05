Este sábado se realizará una jornada intensiva de Defensa Personal en Power Gym

Estará a cargo de Marcelo Gabriel Sava, Instructor Mayor V Dan de Taekwondo. La clase es abierta a todo el público en general: "Lo más importante es siempre estar alerta, no confiarte y poner en práctica las técnicas y principios básicos", adelanta el capacitador. La defensa personal es el arte de vencer a cualquier atacante, sin importar su fortaleza física, y sin necesidad de emplear armas. No se basa en la fuerza, sino en la velocidad y la audacia ante situaciones de peligro como asaltos e intentos de agresiones, entre otros. Eso quedará en evidencia este sábado 19 de mayo en el Centro Deportivo Integral Power Gym, donde se realizará una jornada intensiva de Defensa Personal. La clase será a partir de las 18 horas y estará a cargo de Marcelo Gabriel Sava, quien tiene más de 30 años de experiencia en artes marciales y es Instructor Mayor V Dan de Taekwondo. "Lo más importante es siempre estar alerta, no confiarte y poner en práctica las técnicas y principios básicos que se van a enseñar", afirma Sava, quien diferencia las artes marciales de la defensa personal: "Las artes marciales enseñan valores para luego fortalecer carácter; en cambio la defensa personal es hoy lo que la persona busca como más rápido, sencillo y es adaptable para todas las edades y de diversidad de sexo". Durante la jornada intensiva se practicarán trabas, estrangulaciones, temas de agarre y lances, entre otros movimientos. Y no se necesita ninguna preparación previa para participar. "Les voy a transmitir seguridad, que es lo que falta", remarca Sava en relación a las dudas respecto a la respuesta que puede surgir cuando una persona es agredida. Igualmente, el instructor aclara: "Invito a los vecinos a que vengan, prueben y abran la cabeza. No piensen que con esto vamos a salir a defendernos de todo, sino saber cuándo aplicarlo en el momento justo". Los cupos para la capacitación son limitados. Para más informes e inscripción, acercarse a la mesa de entrada del gimnasio en Güemes 835 o comunicarse telefóni-camente al (03489) 438431 o al Facebook: Power.gym

CLASE ABIERTA. "Invito a los vecinos a que vengan, prueben y abran la cabeza. No piensen que con esto vamos a salir a defendernos de todo, sino saber cuándo aplicarlo en el momento justo", explica el instructor Marcelo Sava.



Este sábado se realizará una jornada intensiva de Defensa Personal en Power Gym

