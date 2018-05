En la continuidad del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana visitó el último fin de semana a Presidente Derqui en una jornada en la que cosechó dos victorias y dos derrotas.

Fue la octava fecha del calendario local, que comenzó con la victoria 58-53 de los Sub 13 del Tricolor. Luego, en Sub 15, se impuso Derqui por 64 a 53. En tanto, en Sub 17 volvió a ser triunfo del CCC por 54-49; mientras que en el último partido de la jornada, los Sub 19 cayeron 66-46.

Además, los Sub 17 y Sub 19 de Ciudad de Campana disputaron sus encuentros postergados frente a Independiente de Zárate, que se quedó con los dos partidos: el Rojo ganó 60-54 en Sub 17 y 69-65 en Sub 19.

Con estos resultados, las categorías del Tricolor tienen los siguientes registros: en Sub 13, seis partidos ganados y dos perdidos; en Sub 15, dos victorias y seis derrotas; en Sub 17, cinco triunfos y tres caídas; y en Sub 19, cinco juegos ganados y tres perdidos.

El próximo compromiso de las divisiones formativas del Club Ciudad de Campana será este sábado 19 cuando reciban a Sportivo Pilar por la novena fecha del Torneo de la ABZC.