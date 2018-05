La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/may/2018 Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club continúan punteros e invictos







Vencieron 39-29 a Temperley por la séptima fecha de la Sexta División de la FEMEBAL. Con siete victorias en siete presentaciones, la Primera Caballeros del Campana Boat Club continúa con un andar ideal y como líder de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). El séptimo triunfo llegó el pasado domingo como visitante frente a Temperley, equipo al que derrotó por 39 a 29. El conjunto dirigido por Eduardo Godoy disputó un primer tiempo muy peleado, en el que los locales lograron jugar de igual a igual y mantenerse en partido (19-15). Pero en el segundo tiempo, el Boat Club tuvo una gran efectividad en la primera línea, se escapó en el marcador y así cerró el partido con una diferencia de diez goles. En ese aspecto, Leonel Dente volvió a destacarse en el equipo de nuestra ciudad con 13 goles, aunque también fue muy importante el aporte de Daniel Sirolli, quien agregó otros 8 tantos. Con estos siete triunfos, el CBC lidera la tabla de la Sexta División con 21 unidades, aunque el próximo fin de semana podrá ser alcanzado por Universidad de Luján "C" (18 unidades), dado que tendrá fecha libre. Luego, por la novena fecha, Boat Club y UNLu estarán frente a frente en un partido clave por el liderazgo de la Sexta División de la FEMEBAL. FECHA 7: Temperley 29-39 Campana Boat Club; All Boys 22-22 UNLU "C"; Defensores de Moreno 23-15 Bomberos de La Matanza; Merlo "B" 22-19 Platense "B". POSICIONES: 1) Campana Boat Club, 21 puntos; 2) UNLU "C" 18 pts; 3) Merlo "B", 16 pts; 4) Defensores de Moreno 12 pts; 5) Municipio de Lomas, 11 pts; 6) Temperley, 11 pts; 7) All Boys, 10 pts; 8) Instituto San Pablo Wilde, 9 pts; 9) Muñiz B, 8 pts; 10) Banfield B, 8 pts. 11) Platense B, 7 pts; 12) Bomberos de La Matanza, 5 pts. SÍNTESIS DEL PARTIDO TEMPERLEY (29): Nestor Kiriczuk (9); Iván Romero (4); Alan Magariños (5); Emilio Ceballos (6); Cristian Caro (1); Lucas Genova (2); Lautaro De Anna (1); Axel Ayala (1). CAMPANA BOAT CLUB (39): Hernán Perticarari (3); Iván Brisotto (1); Daniel Sirolli (8); David Piaggio (2); Ignacio Suarez (1); Luciano Díaz (6); Leonel Dente (13); Pablo Bogado (3); Martín Reynoso (1); Gonzalo Cominguez (1). PARCIALES: 15-19 / 14-20 (29-39). GIMNASIO: Temperley. LAS DAMAS NO PUDIERON DISPUTAR SU PARTIDO Debían enfrentar a Municipalidad de Escobar, pero se suspendió por falta de árbitros. La Primera Damas del Campana Boat Club no vio acción oficial el pasado fin de semana. Es que por la séptima fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL debían enfrentar el sábado a Municipalidad de Escobar, pero los árbitros designados no se hicieron presentes en el Centro de Educación Física de Escobar y, entonces, el encuentro debió ser suspendido. No obstante, ambos equipos aprovecharon para disputar un amistoso que terminó 12 a 12. De esa manera, las dirigidas por Eduardo Godoy tuvieron, al menos, la oportunidad de seguir en ritmo de competencia. El próximo compromiso de la Primera Damas del CBC será este sábado como visitante frente a Banfield, equipo que suma 12 puntos y se encuentra en la octava posición del campeonato de Cuarta División. En tanto, el CBC acumula 9 y se ubica en el 12º puesto. POSICIONES: 1) Nuestra Señora de Luján "B", 21 puntos; 2) Villa Calzada, 18 puntos; 3) CEDEM Caseros, 18 puntos; 4) Club Burzaco, 17 puntos; 5) Velez "B", 15 pts; 6) Municipalidad de Ensenada, 14 puntos; 7) San Lorenzo, 13 puntos; 8) Banfield, 12 puntos; 9) Municipalidad de Escobar, 12 puntos; 10) All Boys, 11 puntos; 11) Municipalidad de Alte Brown, 11 puntos; 12) Campana Boat Club, 9 puntos. 13) Villa Modelo, 9 puntos; 14) Gral Lamadrid, 8 puntos.

