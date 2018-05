La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/may/2018 Handball:

Debían enfrentar a Municipalidad de Escobar, pero se suspendió por falta de árbitros. La Primera Damas del Campana Boat Club no vio acción oficial el pasado fin de semana. Es que por la séptima fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL debían enfrentar el sábado a Municipalidad de Escobar, pero los árbitros designados no se hicieron presentes en el Centro de Educación Física de Escobar y, entonces, el encuentro debió ser suspendido. No obstante, ambos equipos aprovecharon para disputar un amistoso que terminó 12 a 12. De esa manera, las dirigidas por Eduardo Godoy tuvieron, al menos, la oportunidad de seguir en ritmo de competencia. El próximo compromiso de la Primera Damas del CBC será este sábado como visitante frente a Banfield, equipo que suma 12 puntos y se encuentra en la octava posición del campeonato de Cuarta División. En tanto, el CBC acumula 9 y se ubica en el 12º puesto. POSICIONES: 1) Nuestra Señora de Luján "B", 21 puntos; 2) Villa Calzada, 18 puntos; 3) CEDEM Caseros, 18 puntos; 4) Club Burzaco, 17 puntos; 5) Velez "B", 15 pts; 6) Municipalidad de Ensenada, 14 puntos; 7) San Lorenzo, 13 puntos; 8) Banfield, 12 puntos; 9) Municipalidad de Escobar, 12 puntos; 10) All Boys, 11 puntos; 11) Municipalidad de Alte Brown, 11 puntos; 12) Campana Boat Club, 9 puntos. 13) Villa Modelo, 9 puntos; 14) Gral Lamadrid, 8 puntos.

