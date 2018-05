Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 17/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LIGA NACIONAL FEMENINA: Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Obras Sanitarias en la final.- BOCA, A OCTAVOS: Boca Juniors finalmente consiguió su pase a los Octavos de Final.- ATLÉTICO TUCUMÁN: tiene chances importantes de clasificarse a los Octavos de Final. INDEPENDIENTE, EN COLOMBIA: visita esta noche desde las 21.30 horas a Millonarios de Colombia.- COPA ARGENTINA: Jugarán hoy. "CHOLO" CAMPEÓN: El Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone se consagró campeón de la Europa League.- ROMA: AVANZA DELPO: El argentino Juan Martín Del Potro venció ayer al griego Stefanos Tsitsipas y se clasificó a los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Roma.- PLAYOFFS LIGA NACIONAL: quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet.- BOCA, A OCTAVOS A pesar de tener que esperar hasta la última fecha, Boca Juniors finalmente consiguió su pase a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América al terminar en la segunda posición del Grupo H. Para ello, el Xeneize cumplió con su parte al golear 5-0 como local a Alianza Lima de Perú con goles de Cardona, Fabra, Ábila (2) y Tevez; y además, recibió la mano necesaria del Palmeiras, que en Brasil venció 3-1 a Junior de Barranquilla con tres goles del colombiano Miguel Borja. ATLÉTICO TUCUMÁN Desde las 19.15 se disputará la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, donde Atlético Tucumán (9 puntos) tiene chances importantes de clasificarse a los Octavos de Final. Al Decano le alcanzará con un empate en su visita a Libertad de Paraguay (12), que con un punto se asegura la primera colocación. En tanto, pendiente de una derrota de Atlético Tucumán estará Peñarol de Uruguay (6), que recibe a The Strongest. INDEPENDIENTE, EN COLOMBIA Por la quinta fecha del Grupo E, Independiente (6) visita esta noche desde las 21.30 horas a Millonarios de Colombia (4). Mientras que en el mismo horario, Deportivo Lara (6) recibirá en Venezuela a Corinthians (7). COPA ARGENTINA Por la primera ronda de este certamen, hoy jugarán: Unión de Santa Fe vs Juventud Unida de Gualeguaychú (17.00) y Racing Club vs Sarmiento de Resistencia (21.10). En tanto, mañana será el turno de Defensa y Justicia vs Mitre de Santiago del Estero (16.00) y Newells vs Rincón de Neuquén (21.10). "CHOLO" CAMPEÓN El Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone se consagró campeón de la Europa League a vencer 3-0 a Olympique de Marsella en la final de la Europa League que se disputó en Lyon, Francia. El equipo Colchonero, que tuvo a Ángel Correa entre los titulares (y al arquero Axel Werner entre los suplentes), se impuso con dos goles del francés Antoine Griezman y uno del español Gabi. ROMA: AVANZA DELPO El argentino Juan Martín Del Potro venció ayer al griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-3 y se clasificó a los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Roma que se disputa sobre polvo de ladrillo. Así, hoy enfrentará al belga David Goffin.. En tanto, también en el Foro Itálico, Diego Schwartzman sufrió una derrota al perder con el francés Benoit Paire, al que le ganaba 6-2 y 4-2 antes de terminar cayendo 2-6, 6-4 y 6-2 por la segunda ronda. PLAYOFFS LIGA NACIONAL Con las victorias de San Martín de Corrientes (sobre Boca Juniors) y Atenas de Córdoba (sobre Olímpico de La Banda) en los quintos juegos de sus respectivas series quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet: San Lorenzo (1º) vs Obras Sanitarias (8º), Instituto de Córdoba (4º) vs Quimsa de Santiago del Estero (5º); San Martín de Corrientes (2º) vs Gimnasia de Comodoro Rivadavia (7º); y Atenas de Córdoba (3º) vs La Unión de Formosa (6º). LIGA NACIONAL FEMENINA Quimsa de Santiago del Estero ganó la segunda edición de la Liga Naciona femenina de básquet al vencer 75-74 en tiempo suplementario a Obras Sanitarias en la final.



