Trastorno de somatización: cuando la mente controla el cuerpo

P U B L I C



El Trastorno de Somatización es el diagnóstico que se realiza a aquellas personas que se quejan de forma reiterada de dolores y malestar de diversa índole, los cuales no tienen un origen físico identificable. Dichos síntomas, que además son recurrentes e inexplicables, interfieren negativamente en su vida social, laboral e incluso personal. Parece ser que su origen se debe a altos grados de ansiedad, que pueden ser ocasionados por un alto nivel estrés o por problemas emocionales más o menos importantes. Estos padecimientos además causan angustia e incapacitan a la persona para funcionar normalmente. Aunque este trastorno esté relacionado principalmente con la regulación emocional y no con el área del cuerpo que se ha vuelto el centro de atención del sujeto, los síntomas son reales y la persona no tiene control consciente sobre ellos. Cuando alguien padece un trastorno de somatización, sufre dolencias y síntomas desagradables durante mucho tiempo, incluso años, que afectan diversas áreas del cuerpo. Por ejemplo, dicha persona podría tener dolor abdominal, dolores de cabeza, molestias en el pecho (como opresión o palpitaciones), molestias musculares, articulares e incluso en las vías urinarias. Las mujeres a menudo sufren periodos menstruales dolorosos e irregulares, mientras que los hombres podrían presentar disfunción eréctil (impotencia). Pero cuidado, que porque padezcan un trastorno de somatización no significa que no puedan padecer paralelamente otra enfermedad médica diagnosticable, por eso se debe ser muy cuidadoso a la hora de descartar patologías rápidamente. No es extraño que una persona con trastorno de somatización presente además síntomas de ansiedad y depresión. Este grave trastorno puede incluso llevar a quien lo padece a comenzar a sentirse inútil y, en casos extremos, a intentar suicidarse, debido a los problemas que tiene para adaptarse a las tensiones de la vida. Tampoco es extraño que tienda a consumir alcohol o drogas, incluidos psicofármacos. Síntomas del Trastorno de Somatización Los síntomas que pueden sufrir las personas que padecen somatización son tan diversos como molestos y desagradables. Se han podido describir los siguientes, aunque se cree que pueden existir más todavía: -Dolores de cabeza -Dolor de espalda -Dolor articular -Dolor en el pecho -Latidos cardiacos irregulares -Dolor en brazos o en piernas -Dolor en la vagina o en el pene durante las relaciones sexuales -Dolor al orinar -Náuseas -Distensión -Vómitos -Diarrea. Etc. (...) Rasgos de la personalidad del trastorno de Somatización La persona que somatiza suele ser alguien que se muestra muy dependiente en sus relaciones sociales, pide continuamente apoyo emocional y puede irritarse con facilidad cuando siente que no recibe atención suficiente. Puede incluso ser descrito como alguien con afán de protagonismo y manipulador. De esta manera le es posible que manifiesten un sufrimiento que no pueden expresar de otra manera, e incluso pueden conseguir algunas ganancias como influir en otras personas o manejar ciertas situaciones desfavorables. Sus síntomas somáticos son una como una llamada de atención para solicitar ayuda emocional, tanta insistencia e intensidad a costa de la propia salud reflejan el deseo excesivo de ser atendidos en todos los aspectos de su existencia, aunque no es raro que haya otros propósitos: Tratamiento del Trastorno de Somatización En ocasiones, cuando estas personas toman un medicamento antidepresivo o ansiolítico, pueden sentir un gran alivio de sus síntomas físicos. No obstante, en la mayoría de los casos, el tratamiento debería centrarse en trabajar efectivamente con los problemas que desencadenan de alguna forma este trastorno, como las dificultades en las relaciones personales, problemas en el trabajo, los estudios, etc. La psicoterapia puede ayudar a manejar el malestar físico crónico y a entender cómo manejarlo.



Trastorno de somatización: cuando la mente controla el cuerpo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: