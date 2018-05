La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/may/2018 HCD:

Se reprogramó el tratamiento de la Rendición de Cuentas

Los bloques opositores mostraron un acercamiento y despacharon proyectos incómodos para Cambiemos







La sesión especial fue postergada para el jueves 24 porque los bloques de la oposición votaron en conjunto el despacho automático de comisión de dos proyectos relacionados con las tarifas y la polémica Tasa de Red Vial. En cambio, no hubo consenso en otros dos. Cambiemos cuestionó la maniobra opositora que permitió la habilitación de estas votaciones, que se desarrollarán en la próxima sesión. Los bloques opositores hicieron evidente un intento de reacercamiento anoche en la sesión ordinaria del HCD, luego de que la UV Calixto Dellepiane se desmarcara en la primera parte del año del peronismo y permitiera al Gobierno la aprobación de varios proyectos claves. Este jueves, en cambio, votó junto al PJ-Unidad Ciudadana y el Frente Renovador el despacho automático de dos proyectos incómodos para Cambiemos, que dormián en las comisiones donde el oficialismo tiene mayoría y que ahora deberán ser votados dentro de dos semanas. La propuesta para liberar el tratamiento de cuatro iniciativas trabadas en las comisiones vinieron de parte de la concejal justicialista Romina Carrizo y del massista Marco Colella. La edil solicitó la elevación a recinto de una ordenanza para crear un Programa de Asistencia Tarifaria, que prevé un subsidio para las familias que estén por sufrir el corte de los servicios de luz, gas o agua. Por su parte, el concejal puso a consideración el pase a votación de normativas dirigidas a restablecer el convenio con el Sindicato Municipal de retención de cuotas de comercios, a eliminar la tasa de Red Vial (el impuesto que se cobra junto con la compra de combustibles) y a eximir a los comerciantes que sean afectados por el despliegue de obra pública, como en el caso de los de la avenida Rocca. Los vecinalistas Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez aceptaron que en la próxima sesión se vote la Asistencia Tarifaría y la eliminación de la Tasa de Red Vial, aunque se abstuvieron de acompañar el convenio municipal y la eximición a comercios. Adujeron en ambos casos que se necesita un estudio más pormenorizado de los proyectos. "Este cuerpo tiene que considerar para qué tiene la comisión Parlamentaria", expresó molesto Roses, en referencia a qué estas propuestas no habían sido puestas de manifiesto en la reunión organizativa previa que mantiene el presidente del HCD junto a los titulare de cada bancada. Marcadas diferencias entre los bloques opositores sí afloraron cuando llegó la hora de convalidar los cambios presupuestarios que implica la reforma del HCD sancionada a instancias de su presidente, Sergio Roses. Cantlon criticó la incorporación de más personal y la enmarcó en un supuesto acuerdo entre Cambiemos y el peronismo. En una réplica, Colella le pidió que dejara aclarado de forma expresa su renuncia a los asesores que le corresponden a su bloque, exigencia a la que Cantlon accedió. Durante el debate de la revisión presupuestaria, Cambiemos, el PJ-Unidad Ciudadana y el Frente Renovador celebraron el ingreso de nuevo personal para "fortalecer la labor legislativa" del concejal y profesionalizar su tarea. "Es un aporte al cuerpo: no todos somos eruditos ni las sabemos todas", expresó la oficialista Marina Casaretto respecto de los asesores. Sus sueldos rondarían los $10 mil. En tanto, los titulares de las dos secretarías creadas (Legal y Técnica e Instituciona) cobran como un concejal. Cantlon y los bloques peronistas estuvieron duramente enfrentados en pasadas sesiones debido a las votaciones encontradas en temas claves para el gobierno municipal como la adhesión al Pacto Fiscal. Y, si bien todavía siguen en veredas opuestas en lo que respecta a ciertas discusiones, lo de ayer fue una señal de que pueden todavía encontrar líneas de acción comunes y poner en dificultades al oficialismo.

La propuesta para liberar el tratamiento de cuatro iniciativas trabadas en las comisiones vinieron de parte de la concejal justicialista Romina Carrizo (pj-uc) y del massista Marco Colella (fr).





La oposición votó en conjunto el despacho automático de comisión de dos proyectos relacionados con las tarifas y la polémica Tasa de Red Vial. Cambiemos cuestionó la maniobra. SE REPROGRAMÓ EL TRATAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 La sesión especial que debía tratar la Rendición de Cuentas municipal del año 2017 fue levantada ayer debido a que la oposición en su conjunto no iba a prestar quórum para su desarrollo, al considerar que no había tenido acceso a la información suficiente para su estudio. En diálogo con LAD, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, afirmó que "la Rendición de Cuentas ha estado disponible desde el primer día que marca la ley", lo mismo que el RAFAM. "Algunos concejales quieren más acceso, pero entendemos que lo necesario y lo que históricamente ha sido brindado estuvo a disposición desde el primer día", remarcó. También recordó que personal de la Secretaría de Hacienda fue "en dos ocasiones al HCD a explicar la Rendición de Cuentas", y que los ediles pudieron visitar en tres jornadas dicha cartera para ver la "documentación respaldatoria". "No obstante a eso, los concejales de la oposición manifestaron que necesitaban más tiempo, nos reunimos con la jefa de Gabinete y acordamos trasladar la sesión para el jueves 24", señaló.

