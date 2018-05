La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/may/2018 La UOM acordó una suba del 18,5% anual







La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó esta semana con las cinco cámaras empresarias del sector un aumento salarial de 18,5% y se suma al puñado de gremios que superó la pauta de referencia del 15% que trazó el Gobierno nacional. El trato salarial de la UOM se pagará en dos cuotas. En lo formal, prevé una suba de 6% en abril y otra de 9% en julio. Pero estipula el pase a remunerativo de $4.000 acordados en la paritaria del año pasado, lo que eleva un promedio de 2,6% la base de cálculo del acuerdo de 2018. Al ser acumulativo el 15% con la nueva base el incremento real será de 18,6%. Desde el gremio que lidera Antonio Caló consideraron que la suba salarial para las categorías más bajas alcanzaría el 24%. El acuerdo salarial fue pactado con Adimra, Camima (Pymes), AFAC (autopartistas), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Fedehogar (electrodomésticos) y Caiama (aluminio). Mientras tanto, siguiendo un intento previo dirigido a los bancarios, desde el Gobierno ahora apuntan a otra "ineficiencia" que afecta el mercado laboral. De acuerdo a un dictamen jurídico que se evalúa en el Ministerio de Trabajo, el oficialismo estudia la posibilidad de eliminar la cuota que aportan los trabajadores metalúrgicos no afiliados al sindicato UOM en razón de "cuota solidaria". En enero, un dictamen similar había sido analizado por el ministro Jorge Triaca, dirigido al 1% que los empleados del sector financiero no afiliados al gremio bancario aportaban de su sueldo de forma compulsiva a las arcas de la Asociación Bancaria. En ese entonces, un fallo de la justicia chaqueña determinó que ese descuento salarial por parte de los bancos debía continuar. En este caso, la cuota solidaria derivada de los salarios de los metalúrgicos no afiliados es de 2%. El pedido de eliminar ese porcentaje nace de una solicitud de una de las cámaras del sector, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes.

Imagen ilustrativa. #Adelanto La UOM acordó una suba del 18,5% anual. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó esta semana con las cinco cámaras empresarias del sector un aumento salarial de 18,5% pic.twitter.com/j2IKVM6Rl8 — (@frandrioli) 18 de mayo de 2018

La UOM acordó una suba del 18,5% anual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: