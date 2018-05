Una joven resultó herida tras ser impactada por un auto

Ocurrió anoche en Gavazzi y Colectora Sur. El Fiat Uno frenó, pero no pudo evitar chocarla. Una joven de 17 años resultó herida y debió ser asistida y trasladada al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios luego de ser impactada anoche por un automóvil en la zona de Gavazzi y Colectora Sur, en el barrio Villanueva. Según trascendió, la mujer intentaba avanzar a través de la Colectora Sur hacia la avenida Rivadavia y tras dejar pasar una camioneta utilitaria, se habría lanzado a cruzar sin advertir que del lado contrario se acercaba un Fiat Uno. El conductor de este auto alcanzó a reaccionar, pudo frenar, pero no logró evitar el impacto, por lo que la joven quedó tendida sobre la calzada, con diferentes traumatismos, aunque sin lesiones de gravedad.

#Ahora accidente de peatón.

Una chica de 17 años, vestida de negro y con paraguas cruzaba Colectora Sur desde Gavazzi hacia Av. Rivadavia, luego de que pasó un utilitario, sin percatarse que en sentido opuesto pasaba un Fiat Uno Way que aunque frena la choca, traslada Bomberos pic.twitter.com/JwdAGOGO3O — (@dantrila) 17 de mayo de 2018

