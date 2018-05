La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/may/2018 El Tiempo en Campana:

Sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes el sol volverá a brillar en Campana. Lo hará acompañado de nubes, que tendrán una evolución variable. Durante la mañana estará frío, pero luego la temperatura se moderará y la tarde transcurrirá dentro de un ambiente fresco. Soplará una brisa débil del sector Oeste. La situación meteorológica muestra la presencia de un sistema de baja presión sobre la costa sur de la provincia de Buenos Aires, que se moverá lentamente hacia el este. Generará una corriente de vientos del Oeste sobre nuestra región y ese viento se encargará de alejar a las nubes de lluvia que ayer reinaron en Campana. Igual, la situación no es muy tranquilizadora, porque también la depresión formará nubes y quizás algunas de ellas nos alcancen en el transcurso del día. Respecto a la temperatura, como el sol logrará hacerse ver, se moderará, luego de un amanecer frío. Mañana sábado la depresión estará sobre la costa de Uruguay y allí se intensificará. Por eso el viento en Campana se afirmará del Sudoeste y aumentará su intensidad. El día será entonces algo ventoso y frío, con 13 o 14 grados de máxima. El cielo muestra nubes bajas de aspecto amenazante que, inicialmente, no deberían precipitar. El domingo la depresión se habrá alejado lo suficiente como para que su influencia no nos afecte. El día será soleado, pero también habrá nubes, que aparecerán en el transcurso de la tarde. Luego de amanecer frío, el ambiente se volverá fresco. El lunes, el cielo permanecerá mayormente nublado, dentro de un ambiente entre frío y fresco. Hacia el martes estará llegando un nuevo frente frío y por eso el tiempo se inestabilizará, con riesgo de algunas lluvias. La temperatura volverá a caer y posiblemente no supere los 13 grados durante toda la jornada. Pronósticos Hoy, viernes 18: el cielo tendrá nubosidad variable. La mañana será fría y la tarde fresca, con 8 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Oeste. Mañana, sábado 19: será un día frío y ventoso, con el viento soplando moderado y con algunas ráfagas del Sudoeste. La nubosidad se mantendrá variable y el tiempo inestable. La mínima prevista es de 8 grados y la máxima de 14 grados. Domingo 20: el cielo variará de algo a parcialmente nublado. La mañana será fría y la tarde fresca, con 6 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables.



