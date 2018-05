La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 18/may/2018 Desde el Estribo:

Delicias y malicias de una viajera panóptica

Por Fabiana Daversa







En las afueras de Londres el Estado entrega tierras fiscales para que los vecinos hagan huertas. Cada familia planta lo que necesita y comparte el resultado con otras. Intercambian. Celebran la cosecha como verdaderos agricultores y valoran lo orgánico. No panic, it´s organic es el lema por allí. Despegar en Atenas nos hace ver una ciudad inimaginable. Por un lado, las ruinas de lo que fue la civilización más fascinante de Occidente denotan los miles de años de antigüedad de sus monumentos , por el otro, las pantallas solares sobre los edificios modernos son la antítesis del pasado. Sus superficies lisas y brillantes, que persiguen el Sol como girasoles ya son responsables por gran parte de la energía termoeléctrica que consumen las casas particulares. Las bicicletas, autos y motorinos eléctricos son un hit de la primavera. Cada día la balanza de los países de Europa, Reino Unido y Escandinavia se inclinan más a las energías limpias y sustentables. Se cuestiona el uso del cuero animal y es de mal gusto portar pieles en invierno. Es cosa de viejas, dicen. Para accionar el botón del inodoro casi todos los países tienen dos medidas, la que requiere mayor cantidad de agua y la que requiere menos. No es cierto que no se ven niños jugando en las plazas. No se ven muchos niños de raza blanca, pero eso no significa que los demás sean transparentes. En Inglaterra no son compasivos con los animales abandonados, al menos no en el condado de York. Si no los van a buscar en setenta y dos horas, corren la peor de las suertes. A nadie se le ocurre mantener caniles municipales, sí el servicio de esterilización de mascotas es eficiente y gratuito. No existen Universidades estatales en Inglaterra. El sistema educativo universitario es privado, caro y eficiente. ¿ Qué adoptaremos de ésas reglas y qué dejaremos sin implementar? Cada país en un mundo y danza su propia coreografía. Ojalá podamos con el tiempo construir un país que mire al futuro y no se detenga solamente en tratar de sortear las vicisitudes del presente.

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



