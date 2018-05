Fue el jueves a la madrugada. Forzaron la entrada principal, pero no alcanzaron a llevarse nada. Preocupan repetidos hurtos en las inmediaciones del establecimiento. En la madrugada del jueves, alrededor de las 2 AM, personal de la Escuela de Arte que vive en las proximidades del edificio de Arenales y Bertolini notó que una de las puertas principales se encontraba abierta y pidió ayuda al 911. Minutos después, personal policial pudo comprobar que la misma se encontraba forzada, e indicaron que probablemente los delincuentes hayan visualizado la alarma de la institución y por lo tanto desistido del intento de robo. El episodio se suma a al menos cuatro denuncias efectuadas a las autoridades de la Institución ocurridas en los últimos días por parte de alumnos y docentes, quienes manifiestan haber sido víctimas de hechos delictivos: robos de celulares y pertenencias personales varias, roturas de cristales de vehículos, robos de stereos entre otros, en las inmediaciones de la Escuela de Arte, que además comparte edificio con la Secundaria 2 y el CFI. Al respecto, las autoridades de la Institución comentaron a La Auténtica Defensa que su Directora, Lic. Virginia Papalardo, entregó una nota en representación de toda la comunidad educativa de la Escuela de Arte en la Comisaría Primera de Campana, a los efectos de visibilizar y ayudar a prevenir este tipo de delitos de los que son víctimas en los últimos tiempos.

#Adelanto Intento de robo en la Escuela de Arte. Fue el jueves a la madrugada. Forzaron la entrada principal, pero no alcanzaron a llevarse nada. Preocupan repetidos hurtos en las inmediaciones del establecimiento. pic.twitter.com/rFn21aNQAV — (@frandrioli) 18 de mayo de 2018

Intento de robo en la Escuela de Arte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: