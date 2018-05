NOTICIA RELACIONADA: Básquet:

Se pone en juego la "Copa Ameghino Servicios" Después de cinco años, los dos equipos de nuestra ciudad vuelven a estar frente a frente, aunque con diferentes presentes: mientras el CBC trata de afirmarse nuevamente en el Nivel A de la ABZC, el CCC se armó para tratar de recuperar el título y preparar el próximo Provincial de Clubes. Después de cinco años, esta noche volverá a disputarse el clásico campanense de básquet cuando el Campana Boat Club reciba a Ciudad de Campana desde las 21.30 horas en la ribera de nuestra ciudad, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 2 del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Los últimos enfrentamientos oficiales entre el CBC y el CCC se dieron en 2013, cuando el certamen no se dividía en Nivel A y B. En aquella oportunidad, el Tricolor superó al Remero en ambos juegos: 107 a 49 en la primera rueda como local; y 72 a 66 en la segunda como visitante. Posteriormente, el CCC se coronaría campeón al derrotar a Presidente Derqui en la final; mientras que el CBC bajaría al Nivel "B" que la ABZC implementó a partir de 2014. De aquellos enfrentamientos no "sobreviven" jugadores en el CBC, al tiempo que se repiten cinco en el CCC: Francisco Santini y Matías Nieto nunca dejaron el plantel Tricolor, mientras que Martín Trovellesi, Alejandro Abaz y Germán Género regresaron esta temporada. El caso de Trovellesi es una historia particular en este clásico. Antes de su larga carrera en Liga B, el TNA y la Liga Nacional, se formó en el Campana Boat Club, institución a la que regresó en 2017 después de dejar la actividad profesional a finales de 2016 (por entonces jugaba el Provincial con el CCC). En ese 2017 fue pieza clave para que el CBC consiga el ascenso al Nivel A de la ABZC. Fue entonces, a mediados de ese año, cuando decidió ponerle punto final a su carrera y dedicarse exclusivamente a su trabajo como entrenador en las divisiones formativas del CCC. Sin embargo, en la previa a este Torneo Oficial, el coach Sebastián Silva logró convencerlo y hoy es nuevamente el base titular de Ciudad, a días de cumplir 38 años. EL PRESENTE Este Torneo Oficial 2018 de la ABZC muestra a los dos conjuntos de nuestra ciudad en el Nivel A, aunque con objetivos diferentes. Mientras el CBC, dirigido por Gustavo Godoy, se reforzó para tratar de convertirse en un equipo competitivo en esta categoría y asegurar la permanencia, el CCC sumó nombres de experiencia y jerarquía para tratar de recuperar el título y, sobre todo, preparar el próximo Provincial de Clubes. Igualmente, el Tricolor no encontrará un escollo sencillo esta noche, porque Boat Club es un equipo aguerrido y que llega con mucha confianza después de la victoria lograda el pasado viernes como visitante sobre Independiente de Zárate. Además, por esta cuarta fecha de la Zona A2 también jugarán Atlético Pilar vs Atlético Baradero (quedará libre Independiente). En tanto, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Independiente de Zárate (2-1), 5 puntos; 2) Ciudad de Campana (2-0), 4 pts; 3) Atlético Pilar (1-2), 4 pts; 4) Campana Boat Club (1-1), 3 pts; 5) Atlético Baradero (0-2), 2 pts.

EN LLAMAS. MATIAS BASSO LLEGA AL CLASICO TRAS CONVERTIR 31 PUNTOS EN EL TRIUNFO DEL BOAT CLUB SOBRE INDEPENDIENTE EN ZÁRATE DEL PASADO VIERNES.





CLAVE. TROVELLESI CONDUJO AL CBC AL ASCENSO AL NIVEL A EN 2017. HOY ESTARA EN LA VEREDA DE ENFRENTE.

