Así lo asegura la concejal Aguilar, presidente de la Comisión de Cultura y Educación del HCD de Exaltación de la Cruz. "En realidad, se transforman cumpliendo así con la Resolución del Concejo Federal de Educación del año 2013", explicó. "Para aclarar versiones confusas que circularon en estas semanas, quiero decir que no se cierran los bachilleratos de adultos, sino que se reconvierten esos ámbitos para adecuarlos a los nuevos desafíos, a las nuevas ofertas y modalidades que tiene la provincia para todos aquellos que desean terminar sus estudios secundarios, desde los Cens, Fines y Coas", comentó a La Auténtica la concejal Susana Aguilar. La presidente de la Comisión de Cultura y Educación del HCD de Exaltación de la Cruz, explicó: "En realidad, se transforman cumpliendo así con la Resolución del Concejo Federal de Educación del año 2013, la cual indica que a partir de 2015 los mayores de 18 años debían terminar sus estudios secundarios en el área de adultos". De esta manera, la Dirección General de Adultos (DEA) pasó a hacerse cargo de los bachilleratos de adultos, que hasta ahora estaban bajo el área de Educación Secundaria. En cuanto a la situación de los docentes involucrados en esta medida, "es importante hacer incapié que el cambio de dependencia de un nivel a la modalidad de adulto, no modifica la situación de revista, sino que se reubican, respetándose las condiciones previstas en la normativa vigente, Estatuto del Docente, de la provincia de Bs.As.", agregó la concejal. En resumen, los alumnos inscriptos para el primer año en nuestro distrito, fueron absorbidos por el Cenes Nº 451 con sede en Los Cardales y Capilla del Señor, donde se dictan clases normalmente. En paralelo, la DEA puso a disposición de todo aquel interesado un sitio web Adultos 3.0 (www.educacionadultos.com.ar ) para informarse sobre las ofertas educativas en cada distrito.

La concejal de Exaltación De La Cruz, Susana Aguilar, presidente de la Comisión de Cultura y Educación DÓNDE Y CÓMO La oferta para adultos en Exaltación de la Cruz se dispone de la siguiente forma: CENS Nº 451: Sede Parada Robles funciona compartiendo edificio con EP Nº 4: - Sección única Modalidad Semipresencial- plan de estudios res. 737/07: 22 alumnos - 1 sección de 2º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 6321/95 - 1 sección de 3º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 6321/95 Sede Capilla del Señor funciona compartiendo edificio con EES Nº 4: - Sección única Modalidad Semipresencial- plan de estudios res. 737/07: 41 alumnos - 1 sección de 1º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 6321/95: 26 alumnos Sede Los Cardales funciona en edificio de EES Nº 1: - 1 sección de 1º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 6321/95: 18 alumnos - 14 comisiones de Fines aprobadas, de las cuales cuatro corresponden a primer año (3 a 1º cuatrimestre, y 1 a 2º cuatrimestre; cuatro a segundo año, y seis a tercer año (4 a 1º cuatrimestre y 2 a 2º cuatrimestre) funcionando en las distintas sedes del distrito compartiendo edificio con: EES Nº4, EP Nº8, EP Nº6, EP Nº11. La matricula correspondiente a las comisiones de primer año responde al siguiente detalle: 1º 1º (en ES 4), 22 alumnos – 1º 3º(en EP 11), 42 alumnos – 1º 4º( en EP 6), 21 alumnos. Se está reorganizando la distribución de 1º 3º conforme las vacantes disponibles en 1º año de CENS que funciona en ES 1 - 2 secciones de 2º año (que funcionan en tronco común) Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 1121/02 - 2 secciones de 3º año (que funcionan en tronco común) Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 1121/02 EES Nº 4: - 1 sección de 2º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 1121/02 - 1 sección de 3º año Modalidad Presencial- plan de estudios Res. 1121/02

