En un encuentro postergado de la 30ª fecha, se impusieron 3-0 como visitantes con un doblete de Karen Ramírez y un tanto de Manuel Cardozo. Así se aseguraron disputar el Reducido por el tercer ascenso a la Primera A. Las chicas de Puerto Nuevo dieron un paso muy importante este miércoles, tanto para su confianza como para lo que se les viene en el Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Es que superaron 3-0 como visitantes a Camioneros y de esa manera se aseguraron un lugar para disputar el octogonal que definirá el tercer ascenso a la Primera B. Se trató de un encuentro postergado de la 30ª fecha, en el que las dirigidas por Mario Giménez se impusieron gracias a un tanto convertido por Manuela Cardozo, de penal, en el primer tiempo; y a un doblete de Karen Ramírez en el complemento. El partido, disputado en el predio Camino de Cintura de Camioneros, fue parejo, pero las Auriazules tuvieron la virtud de saber defenderse correctamente y de aprovechar las oportunidades que crearon a su favor para quedarse con una victoria que les permite llegar a los 43 puntos, afirmarse en la novena posición y asegurar la clasificación al Reducido. En esta oportunidad, las chicas de Puerto Nuevo presentaron la siguiente formación: Jacqueline Schmidt; Milagros Soria, Emilse Correa, Patricia Carballo, María Rodríguez; Nancy Ríos, Marisa González, Analía Miño, Rocío Acosta (Mariel Rossini); Manuela Cardozo (Micaela Monzón) y Karen Ramírez. El próximo compromiso de las Portuarias será mañana sábado cuando reciban por la 33ª fecha la visita de Lima FC, equipo que marcha en la quinta posición de este campeonato de Primera B y que el martes venció 1-0 como visitante a SATSAID en un encuentros suspendido de la fecha 31. Luego, el equipo de nuestra ciudad deberá jugar el postergado de la fecha 31 frente a Deportivo Español y también el encuentro correspondiente a la última jornada ante Deportivo Merlo POSTERGADOS Y FECHA 32. El miércoles, además de Puerto Nuevo ante Camioneros, se disputaron otros dos cotejos postergados de la fecha 30: Deportivo Español perdió 1-0 como local ante Almirante Brown, mientras que Atlético Pilar también cayó como local ante Defensa y Justicia por 2 a 1. En tanto, Argentino de Quilmes vs Lanús no se jugó por falta de cancha. Mientras que por un suspendido de la fecha 31, el martes Lima FC venció 1-0 como visitante a SATSAID. Antes, el fin de semana, se desarrolló la fecha 32, en la que Puerto Nuevo no vio acción porque debía enfrentar a Defensores del Chaco, equipo que se retiró del torneo. Los demás resultados de esa jornada fueron los siguientes: Defensa y Justicia PP-PG Independiente; Racing Club 2-0 Lanús; Camioneros 0-10 Real Pilar; Luján 3-0 Almirante Brown; Deportivo Español 0-1 Argentino de Quilmes; Deportivo Merlo 2-0 SATSAID; y Lima FC 2-1 Liniers. En tanto, fue suspendido Atlético Pilar vs Comunicaciones. POSICIONES. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente, 90 puntos; 2) Real Pilar 80, pts 3) Lanús, 74 pts; 4) Racing, 73 pts; 5) Lima FC, 60 pts; 6) SATSAID, 53 pts; 7) Luján, 53 pts; 8) Alte Brown, 51 pts; 9) Puerto Nuevo, 43 pts; 10) Liniers, 30 pts; 11) Comunicaciones, 27 pts; 12) Deportivo Español, 27 pts; 13) Camioneros, 27 pts; 14) Atlético Pilar, 24 pts; 15) Argentino de Quilmes, 22 pts; 16) Deportivo Merlo, 22 pts; 17) Defensa y Justicia, 21 pts ; 18) Def. del Chaco, 19 pts.

Las chicas de Puerto Nuevo vencieron a Camioneros y se clasificaron al octogonal

