Breves Deportivas

SE LESIONÓ DELPO: Por una lesión en la pierna izquierda, Del Potro debió retirarse cuando disputaba su encuentro en Roma frente David Goffin.- NACIONAL B, SIN CAMBIOS: la AFA se reunió ayer en Ezeiza y no trató la posible reestructuración de la Primera B Nacional.- CLAYPOLE SIGUE EN LA D: Otra decisión del Comité Ejecutivo de AFA en la reunión de ayer fue dejar sin efecto la "desafiliación" de Claypole.- EL DECANO, A OCTAVOS: Atlético Tucumán se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América.- PASÓ UNIÓN: por la primera fase de la Copa Argentina, Unión de Santa Fe venció 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú.- NBA: FINALES DE CONFERENCIA: Boston Celtics y Cleveland Cavaliers tendrán sendos juegos como local para tratar de nivelar la serie.- JAGUARES CONFIRMADOS: El head coach Mario Ledesma confirmó la formación de Jaguares para recibir este sábado 18.40 a Bulls de Sudáfrica en cancha de Vélez Sarsfield.- NACIONAL B, SIN CAMBIOS El Comité Ejecutivo de la AFA se reunió ayer en Ezeiza y no trató la posible reestructuración de la Primera B Nacional. Así, por ahora, la segunda categoría del fútbol argentino, de la que participa Villa Dálmine, se disputaría la próxima temporada de la misma forma en la que se jugó la 2017/18 y se postergarían los proyectos de reestructuración en zonas Metropolitana e Interior que trascendieron en la previa a esta reunión realizada ayer. CLAYPOLE SIGUE EN LA D Otra decisión del Comité Ejecutivo de AFA en la reunión de ayer fue dejar sin efecto la "desafiliación" de Claypole, que había perdido la categoría el miércoles a pesar de vencer 1-0 a Puerto Nuevo. La medida se tomó para que la divisional conserve el número de 16 equipos participantes en la próxima temporada. EL DECANO, A OCTAVOS Atlético Tucumán se clasificó ayer a los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América luego de igualar sin goles como visitante frente a Libertad de Paraguay. De esta manera, el conjunto paraguayo ganó el Grupo C con 13 puntos, mientras el Decano terminó segundo con 10 unidades. Así, a Peñarol de Uruguay (9 puntos) no le alcanzó su triunfo 2-0 sobre The Strongest de Bolivia (3). Anoche, al cierre de esta edición, Independiente enfrentaba como visitante a Millonarios de Colombia por la quinta fecha del Grupo G. PASÓ UNIÓN Ayer, por la primera fase de la Copa Argentina, Unión de Santa Fe venció 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú con goles de Ricardo Gómez y Franco Soldano. En tanto, al cierre de esta edición se enfrentaban Racing Club y Sarmiento de Resistencia. Para hoy están programados otros dos encuentros de primera fase: Defensa y Justicia vs Mitre (SdE) y Newells vs Rincón (N). NBA: FINALES DE CONFERENCIA La final de la Conferencia Este de la NBA tiene a los Boston Celtics 2-0 arriba sobre los Cleveland Cavaliers, que sábado y lunes tendrá sendos juegos como local para tratar de nivelar la serie. En tanto, en el Oeste, Houston Rockets igualó la serie frente a Golden State Warriors al imponerse 127-105 como local en el segundo partido. Ahora, la acción se mudará a Oakland, donde volverán a verse las caras el domingo en casa de los vigentes campeones. JAGUARES CONFIRMADOS El head coach Mario Ledesma confirmó la formación de Jaguares para recibir este sábado 18.40 a Bulls de Sudáfrica en cancha de Vélez Sarsfield en una nueva fecha del Super Rugby. Los XV seleccionados por el entrenador son: Santiago García Botta, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti, Tomás Lavanini; Tomás Lezana, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez; Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando; Sebastián Cancelliere, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. SE LESIONÓ DELPO Por una lesión en la pierna izquierda, el tandilense Juan Martín Del Potro debió retirarse ayer cuando disputaba su encuentro de Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Roma frente al belga David Goffin. Al momento del abandono, el tenista argentino ganaba 5-4 el segundo set, luego de haber perdido 6-1 el primero. Según se informó desde el entorno de "Delpo", el jugador esperará a realizarse estudios complementarios para obtener un diagnóstico certero sobre el dolor que sintió en el aductor y recién luego confirmará su continuidad o no en la gira europea de polvo de ladrillo.



