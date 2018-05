Hipertensión: ¿qué significa que las dos presiones "se junten"? (Parte II)

El "sistema" de la presión: Todos necesitamos oxígeno para vivir, y nuestro sistema cardiocirculatorio está muy bien diseñado para abastecernos. Cuando respiramos ingresamos este elemento esencial, que pasa a la sangre circulando unido a los glóbulos rojos, mientras que el corazón se ocupa de impulsarlo para que llegue a todos nuestros órganos y tejidos. Para mantener un aporte adecuado de oxígeno necesitamos que las condiciones de ingreso, bombeaje y circulación sean óptimas. Por eso, si existen trastornos de la respiración, del corazón o de las arterias, el equilibrio se afectará y existe la posibilidad de que se vean afectados el cerebro o el corazón. "Es importante medir bien la presión, por lo que debemos usar un equipo eficaz para asegurarnos que el resultado sea fidedigno, aunque es habitual que los equipos por más buenos que sean puedan tener un error de hasta 1 milímetro de mercurio (mm Hg) en algunos casos. Actualmente usamos ambos valores indistintamente –presión sistólica y a la diastólica- para el diagnóstico de hipertensión arterial, aunque analizamos cual predomina a la hora de elegir el mejor tratamiento para cada persona", finalizó la Dra. Kotliar.

Cómo medir la presión en casa

*Medir la presión implica conocer cuál es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. *Use un equipo validado que asegure la exactitud y validez del resultado. Esto se puede consultar a través de internet en www.bhsoc.org/default.stm o www.dableducational.org. *Solicite indicaciones a su médico acerca de la frecuencia y horario de las mediciones y no se obsesione midiéndose la presión si no se lo indican. *Siempre descanse 5 minutos antes de realizar la medición. Si no lo hace, anótelo para informar a su médico de la condición en que realizó la medición. *No beba café ni bebidas alcohólicas, ni fume desde 30 minutos antes de la medición. *Vacíe su vejiga porque la retención modifica su presión arterial.

*No mastique chicles ni alimentos desde 5 minutos antes de la medición. *No converse durante la medición ni entre ellas. *Para hacer diagnóstico y para la evaluación de la eficacia del tratamiento se recomienda hacer 2 determinaciones consecutivas a la mañana antes del desayuno y de los medicamentos antihipertensivos si los tomara, y otras 2 determinaciones a la tarde antes de cenar, durante 7 días según le indiquen. De esta manera obtendrá 28 registros (14 por la mañana y 14 por la tarde). *Siéntese con la espalda apoyada cómodamente sobre un respaldo. Cuide que no esté frío el respaldar debido a que podría aumentar su presión arterial. Apoye ambos pies en el piso, no cruce sus piernas.

*Coloque el manguito en el brazo que debe estar descubierto, sin ropa o mangas cortas que nunca compriman su brazo de ninguna manera. Coloque su brazo a la altura del corazón. *Ponga la palma de la mano hacia abajo sobre la mesa, así su brazo estará más relajado.