Larreta y Abella conversaron con vecinos sobre la inminente llegada del SAME a Campana

El jefe de Gobierno porteño y el Intendente presentaron el servicio sanitario que comenzará a operar próximamente con el objetivo de reforzar el sistema de emergencias médicas en la ciudad. El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Sebastián Abella conversaron ayer con vecinos de la ciudad de manera directa sobre la inminente llegada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Campana. Durante el encuentro, las autoridades presentaron el servicio sanitario que comenzará a operar próximamente y permitirá reforzar el sistema de emergencias médicas a nivel local. Asimismo, Larreta, Abella y el secretario de Salud del Municipio, Ernesto Meiraldi, respondieron preguntas, escucharon inquietudes y evacuaron dudas de los vecinos sobre el funcionamiento del mismo. El SAME Provincia replica el modelo que se implementa en la Capital Federal y apunta a disminuir el número de muertes evitables y garantizar que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo. Para esto, la red local contará con tres ambulancias 0km totalmente equipadas y profesionales. En este sentido, el jefe de Gobierno porteño destacó las gestiones y el compromiso tanto de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como del intendente Abella por lograr incorporar este sistema a fin de garantizar la salud de los campanenses. "Campana es uno de los primeros municipios por fuera del Conurbano en los que se implementa el SAME y eso para mi es un orgullo muy grande porque es una idea que se desarrolló en Capital Federal", dijo Larreta, al tiempo que añadió: "Este sistema es la diferencia entre la vida y la muerte". En tanto que Abella celebró la llegada de este sistema y se mostró muy satisfecho ya que "permitirá garantizar una óptima salud en los vecinos, y así, elevar su calidad de vida". Además, el Intendente señaló que "el SAME es un servicio de primera calidad que alcanzará a todos los vecinos de la ciudad, independientemente de si tienen o no obra social y trabajará de manera mancomunada con los Bomberos Voluntarios". Y Meiraldi calificó como "un salto de calidad" la implementación de este servicio y explicó que aquellos vecinos que sean atendidos por los profesionales del sistema, serán derivados sin excepción al Hospital Municipal San José. "El SAME llega a Campana para complementar y trabajar de manera mancomunada con los Bomberos Voluntarios de la ciudad que desde hace muchos años vienen llevando adelante un labor excepcional e incondicional", concluyó el secretario.

Meiraldi, Abella y Larreta explicaron como funcionara el SAME ante los vecinos.





Unos 250 vecinos escucharon a los jefes comunales.





Hacia el final, hubo un espacio para las preguntas





Una vez finalizada la charla, Abella saludo a los vecinos

AHORA en la Municipalidad de Campana, junto a su Intendente @SebaAbella en la presentación conjunta del modelo SAME de Capital, que gracias a la Gobernadora @mariuvidal hoy se está implementando en Provincia pic.twitter.com/ZsKODGG2g2 — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) 18 de mayo de 2018 #Adelanto Larreta y Abella conversaron con vecinos sobre la inminente llegada del SAME a Campana pic.twitter.com/eA6ioLOU3H — Fernando Andrioli (@frandrioli) 19 de mayo de 2018 @horaciorlarreta nos vino a visitar a Campana para acompañarnos en el lanzamiento del SAME. pic.twitter.com/JiLq72MNLA — Pro Mujeres Campana (@ProMujeresCampa) 18 de mayo de 2018 Con @horaciorlarreta conversando con los vecinos sobre la inminente llegada del #SAME a Campana pic.twitter.com/cZNsxvE2Qe — Sebastian Abella (@SebaAbella) 18 de mayo de 2018 #Ahora @horaciorlarreta junto al intendente @SebaAbella conversando con los vecinos sobre la inminente llegada del #SAME a Campana ?????? pic.twitter.com/S5we0GIiXn — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 18 de mayo de 2018

Larreta y Abella conversaron con vecinos sobre la inminente llegada del SAME a Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: