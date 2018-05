Caso Juan Ortiz: Por unanimidad, el jurado absolvió a José Paz

Los doce jurados coincidieron en un veredicto de no culpabilidad, al señalar que actuó en legítima defensa. Por ello, después de quince meses de estar detenido, el hombre de 53 años recupera la libertad. Ayer concluyó en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana el juicio por jurados que evaluó el Homicidio de Juan Gabriel Ortiz ocurrido en febrero del año pasado, tras una discusión con José Antonio Paz en el barrio Lubo. Y el veredicto al que llegaron los integrantes del jurado después de la deliberación fue unánime: Paz actuó en legítima defensa. De esta manera, el hombre de 53 años quedó absuelto y recupera la libertad tras haber estado detenido desde el mismo 6 de febrero de 2017 en que ocurrió el hecho. Aquella noche Ortiz falleció en el Hospital San José como consecuencia de la herida sufrida por un elemento punzante en la zona izquierda del tórax, mientras su agresor se presentó en la Comisaría Campana, donde brindó testimonio de lo sucedido y posteriormente quedó detenido por "Homicidio". El hecho ocurrió pasadas las 20 horas, cuando Paz se dirigió a la casa de Ortiz, a pocos metros de su domicilio, en la zona de San Juan y Misiones. Allí le reclamó la devolución de un lavarropas que le habían robado recientemente. Fue el inicio de una discusión que terminó trágicamente. Ortiz, de 24 años y con antecedentes penales, tenía un hijo y entrenaba boxeo. Incluso, por esos días se preparaba para participar de una velada boxística en el Club Plaza Italia. Por su parte, Paz es un conocido pintor y albañil del barrio Lubo, donde muchos lo conocen como "El Tranqui". "Es un laburante", coincidieron vecinos y familiares, quienes en aquel febrero de 2017 revelaron que anteriormente ya había sufrido otros robos. Ayer, en la última audiencia de este juicio por jurados, Paz brindó testimonio luego que lo hicieran los últimos dos testigos. Después escuchó los alegatos ("legítima defensa" de su parte; "exceso de legítima defensa", por parte de la acusación) y las instrucciones de la Jueza Elena Bárcena. Y finalmente, tras una deliberación que no fue muy extensa, alrededor de las 13.50, escuchó el veredicto de no culpabilidad que determinó su absolución y la solicitud, de parte de la Jueza, de su "inmediata libertad".

EL HECHO OCURRIÓ EL LUNES 6 DE FEBRERO DE 2017 POR LA NOCHE, EN LA CALLE MISIONES AL 800, A POCOS METROS DEL CRUCE CON LA CALLE SAN JUAN. VÍCTIMA Y VICTIMARIO VIVÍAN A LA VUELTA, A POCOS METROS DE DISTANCIA.

Quedó detenido el agresor de Juan Ortiz: José Antonio Paz, de 52 años, había ido a reclamarle un… https://t.co/C9H1vW5yCj #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 9 de febrero de 2017

Caso Juan Ortiz: Por unanimidad, el jurado absolvió a José Paz

