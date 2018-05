Comenzó bien tanto en la primera como en la segunda, pero después hilvanó rachas negativas muy extensas. "No ligamos y a veces hay que tener un poco de suerte para pelar arriba", señaló el DT Hugo Medina. El balance de la campaña que realizó Puerto Nuevo en la temporada 2017/18 de la Primera D arroja rápidamente un panorama muy similar entre una rueda y otra. Y ello a pesar que en el receso renovó su cuerpo técnico tras la salida del "Bocha" Carlos Hernández y la llegada de Hugo Medina. En el arranque de la temporada, en septiembre del año pasado, el Auriazul se mantuvo invicto las primeras cinco fechas, sumando dos victorias y tres empates. Por entonces, todo parecía marchar sobre ruedas para el equipo de nuestra ciudad, porque Hernández no sólo había encontrado regularidad en el bloque defensivo, sino que el veloz Octavio Ábalos emergió como acompañante ideal para el juvenil Germán Águila en ataque. Pero en la sexta fecha llegó la lesión de Ábalos (rotura de ligamentos) y también la primera derrota (2-1 como local ante Argentino de Merlo). A partir de entonces, el Portuario empezó a sufrir numerosas bajas por lesiones y también por suspensiones, un combo que, con la merma del rendimiento del equipo, terminó derivando en apenas un triunfo (frente a Real Pilar) en los siguientes diez partidos de esa primera rueda, cuyo balance final dejó 16 puntos, producto de 3 victorias, 7 empates y 5 derrotas. En el receso, llegó Medina en reemplazo de Hernández, pero el Auriazul sufrió bajas importantes por los alejamientos de Águila (pasó a Argentino de Merlo), Maximiliano Díaz y Michel Bustamante, entre otros. Sin embargo, después de la derrota inicial frente a Central Ballester (líder del torneo por ese entonces), el Portuario encontró muy buenos resultados en las siguientes cuatro fechas: le ganó a Deportivo Paraguayo, Yupanqui y Muñiz e igualó como visitante frente a Lamadrid. Así sumó 10 puntos que lo llevaron hasta las 26 unidades y lo pusieron nuevamente en la pelea por un lugar en el Reducido. Fue entonces cuando apareció nuevamente Argentino de Merlo (derrota 2-0 como visitante) y el equipo se derrumbó por completo. De hecho, no volvió a ganar en las diez fechas siguientes y apenas pudo sumar tres empates. Por eso, terminó redondeando una segunda rueda peor que la primera: 13 puntos (3 victorias, 4 empates y 8 derrotas). "Apuntamos a pelear el Reducido, pero no nos salieron las cosas como teníamos previsto y nos quedamos con las manos vacías", señaló Medina luego de la derrota frente a Claypole. "Tuvimos un buen arranque, pero dejamos puntos increíbles en nuestra cancha hasta el día de hoy. Sin desmerecer al rival (por Claypole), creo que no era un partido para perder. Todo el campeonato fue así y por eso quedamos afuera del Reducido. No le encontramos explicación a los goles increíbles que desperdiciamos ni a los que nos convirtieron. Tampoco ligamos y a veces hay que tener un poco de suerte para pelear arriba", agregó el entrenador Auriazul. En cuanto a los nombres propios, está claro que Puerto Nuevo tiene una base interesante en jugadores como Rodrigo Ponce De León, Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Kevin Redondo, Tadeo MacIntyre (quizás, el de mejor rendimiento en el global), Franco Colliard y Pablo Sosa. Y que a ellos se acoplaron juveniles que vienen ganando experiencia en este último tiempo como Nicolás Rodríguez, Tomás Fumeau y Ezequiel Ramón, entre otros. Pero al Portuario le costó encontrar regularidad y efectividad en ofensiva. La aparición de Germán Águila y su buen entendimiento con Octavio Ábalos fue un principio de solución que rápidamente se apagó. La partida del centrodelantero acentuó esa crisis y, entonces, el Auriazul dependió demasiado del experimentado Orlando "Pampa" Sosa, que en la segunda mitad del campeonato apenas encontró compañía en algunos buenos pasajes de Pablo Sosa (quien asumió la conducción tras la salida de Bustamante y Díaz) y en las incursiones ofensivas del incansable MacIntyre. La temporada 2017/18 quedó atrás. Y si bien Puerto Nuevo no penó con los Promedios como en campañas recientes, quedó lejos de meterse en la pelea con los de arriba. Por eso, el receso será clave para edificar las bases de un proyecto que lo pueda ubicar entre los protagonistas del próximo campeonato de la Primera D.

PUNTO DE INFLEXIÓN. EN LA SEXTA FECHA, EL AURIAZUL PERDIÓ EL INVICTO ANTE ARGENTINO DE MERLO Y COMENZÓ A DESMORONARSE DESPUÉS DE UN ARRANQUE CON DOS VICTORIAS Y TRES EMPATES. CON GANAS DE SEGUIR Tras haber culminado la temporada, en Puerto Nuevo ya es tiempo de empezar a planificar la próxima. Y una de las decisiones a tomar es la conducción del plantel de Primera División. "Creo que armamos un cuerpo técnico lindo. Carlos Pereyra tiene mucha experiencia y además Beto (Norberto Silvero) se quedó trabajando con nosotros. Ahora nos tenemos que reunir con la dirigencia, pero por charlas que hemos tenido, la idea es continuar con el proyecto", manifestó Medina tras el último partido frente a Claypole.



Primera D:

Puerto Nuevo finalizó un campeonato en el que realizó dos ruedas muy similares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: