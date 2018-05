Ante un muy buen marco de público, el Tricolor impuso su mayor jerarquía y venció 78 a 62 al Remero en la ribera de nuestra ciudad. Matías Nieto y Alejandro Abaz fueron los goleadores con 24 y 21 puntos, respectivamente. El regreso del clásico local de básquet después de cinco años colmó anoche las expectativas que había despertado. Con un gran número de público en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad y un encuentro que fue disputado hasta los minutos finales, el balance fue positivo. Obviamente, mucho más para Ciudad de Campana, que se impuso 78-62 sobre el Campana Boat Club y estiró su invicto en este arranque del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana (ABZC). El Tricolor supo imponer una plantilla que cuenta con mucha jerarquía, envergadura y versatilidad, aun a pesar de no presentar ayer a Germán Género (descansó) y de tener disminuidos a Martín Trovellesi y el debutante Maximiliano Gutiérrez. Pero lo dicho: ese combo de jerarquía, envergadura y versatilidad terminó siendo demasiado para un CBC que, igualmente, nunca se entregó. Por el contrario: con mucha actitud y energía logró incomodar en grandes pasajes del juego al CCC e incluso limar a cuatro puntos la diferencia (56-52) en el último cuarto cuando restaban menos de cinco minutos por jugar. Sin embargo, en el cierre, la talla de Martín Delgado y la potencia del trío Abaz-Santini-Nieto volcaron decididamente el juego en favor del equipo de la calle Chiclana. Finalmente, Matías Nieto, con 24 puntos, y Alejandro Abaz, con 21, resultaron los máximos goleadores del juego. Mientras que el más destacado del Campana Boat Club en ofensiva fue Federico Verde, con 19. Los dirigidos por Gustavo Godoy volvieron a demostrar que el juego que mejor les sienta es el de presión a campo completo para tratar de forzar errores en el rival y contar con la posibilidad del ataque rápido (faceta en la que se destacaron Verde y Gallardo). En cambio, cuando debe jugar ofensivas estacionadas, sobre todo ante equipos de mayor envergadura como Ciudad, termina dependiendo mucho del lanzamiento externo y eso, a diferencia de lo ocurrido el fin de semana pasado ante Independiente de Zárate, fue lo que le faltó anoche en el segundo tiempo: un triple de Tomás Irisarri en el tercer cuarto y otro de Leandro Fink en el último fue todo lo que anotó el CBC detrás de los 6,75 en la segunda mitad. Con esta victoria, Ciudad logró su tercer halago en tres presentaciones y comanda las posiciones de la Zona 2 del Nivel A con 6 puntos. En la próxima fecha, cerrará la primera rueda recibiendo a Independiente. En tanto, el Campana Boat Club acumula un triunfo y dos derrotas y suma 4 puntos. Y por la última jornada de la primera rueda se enfrentará como visitante ante Atlético Baradero. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (62): Matías Basso (9), Federico Verde (19), Alejandro Gallardo (12), Leandro Fink (7) y Mariano Rubin (2) (FI) Damián Lombardi (3), Camilo Cáceres (3), Tomás Irisarri (5), Dante Pérez (2), Gianluca Cinquini (-), Santiago Michelotti (-) y Joaquín Pereyra (-). DT: Gustavo Godoy. CIUDAD DE CAMPANA (78): Martín Trovellesi (0), Alejandro Abaz (21), Francisco Santini (14), Matías Nieto (24) y Martín Delgado (14) (FI) Alejo Fioretto (2), Eliseo Iglesias (0), Maximiliano Gutiérrez (3), Federico Mazzonelli (-), Agustín Hernández (-), Joaquín Aguilar (-) y Juan Landriel (-). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 15-20 / 13-12 (28-32) / 15-20 (43-52) / 19-26 (62-78). JUECES: Gustavo Zukowski y Pablo Cesio. GIMNASIO: Campana Boat Club.

MATÍAS NIETO NO SÓLO FUE IMPORTANTE EN EL CIERRE, SINO QUE FUE EL GOLEADOR DEL JUEGO CON 24 PUNTOS.





IMPUSO SU TALLA. CUANDO EL PIVOT MARTÍN DELGADO LOGRÓ MANIOBRAR EN LA PINTURA, FUE IMPOSIBLE DE DEFENDER PARA EL CAMPANA BOAT CLUB.





GOLEADOR CELESTE. CON 19 PUNTOS, FEDERICO VERDE FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CBC. SUS CORRIDAS FUERON CLAVE PARA APRETAR AL CCC EN EL ÚLTIMO CUARTO. DOS DEBUTS El clásico disputado anoche mostró un debut por lado. En Ciudad de Campana hizo su presentación el escolta ex Presidente Derqui, Maximiliano Gutiérrez (foto), quien todavía está recuperándose de una lesión con la que finalizó su participación en el último Torneo Federal. En tanto, en el Boat Club se confirmó el regreso del pivot Dante Pérez.

Disfrutando del clásico campanense

Hoy le copamos la cancha al CBC.

Como siempre, alentando por el tricolor pic.twitter.com/PhgIeweSll — Miriam Cazenave (@Mimicazenave) 19 de mayo de 2018

Ciudad de Campana se quedó con el clásico ante el campana Boat Club

