Colella celebró que el Concejo Deliberante trate la derogación de la Tasa de Red Vial

En cambio, lamentó que no haya corrido la misma suerte el proyecto para eximir de tasas municipales a comercios afectados por el despliegue de obra pública. El concejal Marco Colella celebró que en la próxima sesión del HCD se trate la derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial, tal cual lo propuso el edil el jueves pasado. "Para poder tratarlo en la próxima sesión implementamos el artículo 52 del Reglamento Interno del cuerpo", explicó Colella, el cual permite traer de las comisiones expedientes "que no son tratados" o "que duermen en los cajones de las comisiones", indicó. "Por acuerdo entre la UV Mas Campana y Cambiemos, hoy por hoy el oficialismo tiene mayoría absoluta dentro de las comisiones; si ellos no tienen voluntad política de tratarlos (los proyectos) quedan varados", cuestionó el edil, quien solicitó el pase a recinto de tres iniciativas: la deregación de la Tasa de Red Vial (un impuesto municipal que se cobra en la compra de combustibles), la eximición tributaria a comerciantes que sean afectados por obras públicas y el restablecimiento del convenio con el Sindicato Municipal para que el Municipio retenga cuotas comerciales de sus empleados. "La derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial es un proyecto que presentamos durante el período legislativo 2017, y volvimos a presentarlo en la primera sesión de este mes de mayo, fue enviado a la comisión de Presupuesto, y consideramos que debía tener un tratamiento más rápido dentro del recinto", remarcó Coella. "A partir de la sesión del jueves, los bloques tienen 21 días para estudiarlo, analizarlo y llegar al recinto con las herramientas para debatirlo si es necesario", añadió. Por otra parte, afirmó que es necesario condonar impuestos a los propietarios de comercios afectados en su funcionamiento por el despliegue de obras públicas, como hoy sucede a lo largo de las dos primeras cuadras de la avenida Rocca. "Si realmente existe voluntad de quitarle las tasas a los comerciantes de la avenida Rocca, sería bueno que se le de tratamiento al proyecto que presentamos y que se encuentra en la comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico", sostuvo Colella. A diferencia de la derogación de la Tasa de Red Vial, los tratamientos del convenio con el Sindicato Municipal y la eximición tributaria a comerciantes no lograron contar con el apoyo mayoritario del cuerpo, ya que la UV Calixto Dellepiane se abstuvo y permitió que Cambiemos imponga su mayoría de nuevo concejales, que votaron en contra.



