La UV Más Campana cargó contra la designación de asesores en el HCD

A través de un comunicado criticó al resto de los bloques porque "llenaron el Concejo Deliberante de ñoquis". A través de un comunicado, la Unión Vecinal Más Campana rechazó la ordenanza que se aprobó el pasado jueves en el Concejo Deliberante que crea "nueve cargos de asesores que van a cobrar $15.000 por mes de bolsillo", según explicaron. En el texto aseguran que se trata de "una estafa a los vecinos de Campana" y que renunciarán "expresamente" a designar estos asesores para el bloque de la UV Más Campana. "Bajo la fachada de querer modernizar el Concejo, lo único que se está haciendo es disfrazar la verdadera intención de estos espacios políticos que es encubrir el financiamiento de la política llenando de ñoquis al Deliberativo", señala el comunicado. "Estos supuestos asesores no tienen ninguna función establecida ni tienen obligación de concurrir al HCD, ni se les requiere ningún tipo de preparación académica para asesorar a los concejales sobre algún tema. En otras palabras, son ñoquis al servicio de la política", agrega el texto difundido ayer para apoyar la postura de Cantlon durante la sesión del último jueves. "Lo peor de esto es que es una estafa a los vecinos de Campana porque los recursos que se van a destinar a pagarles el sueldo a estas personas podrían usarse para brindar verdaderamente mejores servicios a los vecinos en vez de financiar la política de algunos pocos", expresa también el texto firmado por la Comisión Directiva de la UV Más Campana. "La actitud de Sergio Roses es llamativa. No se puede entender cómo es posible que cuando el Presidente de la Nación, de su mismo partido, dice que hay que bajar los gastos de la política y dar el ejemplo, Roses lo primero que hace es nombrar nueve ñoquis en el Concejo Deliberante, más dos Secretarios que ya había nombrado en febrero, también de dudosa utilidad. Ni siquiera está claro si va a alcanzar el Presupuesto del Concejo Deliberante para pagar todo este despilfarro. La UV Más Campana no va a ser cómplice de la debacle del HCD", concluye el texto..



La UV Más Campana cargó contra la designación de asesores en el HCD

