Tras oír los reclamos de los vecinos, Marina Casaretto, Romina Buzzini y Miriam Cazenave, se acercaron al lugar para constatar su peligrosidad y destacaron el accionar del intendente Abella. Concejales del bloque Cambiemos se mostraron preocupadas por el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del ex Derby ubicado en el barrio San Felipe. A partir de los reclamos de los vecinos por la inseguridad que genera el lugar, Marina Casaretto, Romina Buzzini y Miriam Cazenave, se acercaron ayer al lugar para constatar la peligrosidad que representa la estructura edilicia deteriorada. En este sentido, las ediles destacaron las gestiones preventivas del intendente Sebastián Abella con el propósito de evitar un posible derrumbe de las paredes y vigas. "Si bien esta problemática de larga data es de carácter privado, el intendente Abella tomó cartas en el asunto para garantizar la seguridad de quienes viven en el barrio", aseveró Casaretto. Y sumó: "Son muchos los vecinos que reclaman por la inseguridad que genera este predio dado a sus malas condiciones". Por último, la legisladora sostuvo que los vecinos temen debido al gran riesgo que significa el desmoronamiento, tanto para los grandes como para los chicos".

El lugar se encuentra muy deteriorado.





Cazenave, Casaretto y Buzzini preocupadas por las malas condiciones del lugar.

?? Predio del ex Derby: por peligro de derrumbe, Defensa Civil trabajó en forma preventiva: Se restringió la zona ante la peligrosidad que representa para los vecinos la estructura edilicia totalmente deteriorada. Además, Obras… https://t.co/plgngTHTtV | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 16 de mayo de 2018

Concejales de Cambiemos se mostraron preocupadas por el mal estado del ex Derby

