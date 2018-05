Alejo Sarna

El cambio climático como fenómeno global es una realidad que, aunque los representantes de las grandes trasnacionales culpables de generar las mayores emisiones nieguen, está afectando seriamente el vulnerable equilibrio que tiene el planeta y nuestro país no escapa a sus consecuencias. Por su ubicación geográfica y estructura productiva, es víctima de los sucesos que son consecuencia del fenómeno. Inundaciones, sequias prolongadas, lluvias intensas, tornados más recurrentes y enfermedades son consecuencia del cambio climático en Argentina. Según el informe "Modelos Climático" realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera del Conicet, en los últimos 50 años el aumento de las temperaturas promedio del país registro una suba de medio grado, pero en la Patagonia se registra un aumento superior a 1 grado. Según el Banco Mundial, las inundaciones son el principal riesgo climático de la Argentina ya que afecta la pampa húmeda, zona donde hay una mayor concentración poblacional. Los campanenses somos testigos dado que por ejemplo, vecinos de San Cayetano han sufrido las inundaciones en dos gestiones de distinto color político sin tener, al día de hoy, una solución definitiva al problema. Entonces, si bien el cambio climático es un fenómeno global, sus impactos son locales. Para ello, la administración de nuestro distrito deberá encarar el cambio climático desde dos aspectos básicos. El primero, generando una política de mayor presencia estatal y control en las emisiones de las industrias de la región y en el impacto de cada una de estas en el ecosistema local. En la actualidad, los vecinos de Campana sufrimos los efectos del descontrol industrial en materia del cuidado del medio ambiente, haciendo de la población de nuestra ciudad una de las más afectadas por enfermedades producto de la contaminación. Y en segunda instancia, realizar una planificación urbana que reconozca al fenómeno y que genere las obras de infraestructura que ayude a los vecinos a evitar ser víctima de las distintas consecuencias del cambio climático, principalmente las inundaciones. Para esto, es fundamental que se genere un programa de planeamiento urbano que reúna a todas las miradas políticas y sociales con el fin de generar soluciones a los problemas que sabemos, a medida que pasen los años, se van a profundizar. Es decir, con la información de hoy, hay que planificar soluciones a los problemas del mañana. Trabajar en la creación de un distrito que asuma el cambio climático como una realidad es vital si queremos prevenir que las consecuencias del fenómeno afecten la vida de los vecinos. Y que este proceso tiene que contar con el consenso de toda la comunidad política de la ciudad con el objetivo que esta política trascienda a las diferentes gestiones municipales. El cambio climático no es una problemática a futuro, ya es una realidad, y el Municipio de Campana tiene que tomar medidas que, en primer lugar actúen en contra de la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), y la eliminación ilegal de desechos tóxicos. Pero que también asuma la responsabilidad de actuar en materia de infraestructura con el fin de que los campanenses no suframos los efectos muchas veces devastadores de los cambios en el planeta. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro en Vamos Campana

