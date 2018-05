José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El presidente Macri formó su "mejor equipo de los últimos 50 años" con CEOs provenientes de grupos concentrados de la economía ubicándolos en las áreas donde actúan dichos grupos y creyó que eso le aseguraría el apoyo irrestricto de lo que él habitualmente llama "el círculo rojo", también conocidos como "los mercados" y que son los verdaderamente poderosos, incluso más que el propio gobierno. El gobierno no ignora que su política de ajustes permanentes se traduce en enormes transferencias de dinero desde los de abajo hacia los ricos e inevitablemente provoca crecientes protestas sociales de aquellos que no se resignan a perder calidad de vida. Para frenar esta amenaza, montó un inédito blindaje mediático y construyó un formidable aparato de marketing político que pudiera disimular sus verdaderos propósitos y los estragos que su política hace en el tejido social. Como esto no alcanza, consiguieron la complicidad de muchos seudos opositores, la colonización de la justicia y se dispusieron a reprimir la protesta social. Para este fin no hubo, ni hay, recorte presupuestario alguno, muy por el contrario, no escatiman gastos. Seguramente no tuvieron en cuenta aquella vieja frase que dice que los negocios son los negocios, o lo que mucho más académicamente dijera el ex-presidente de los Estados Unidos Bill Clinton en 1992 a George W. Bush (padre) "es la economía, estúpido". Es que los ricos son insaciables, ninguna ganancia, independientemente de que magnitud sea, les parece suficiente. Es posible que no hayan previsto la magnitud de la voracidad de sus amigos. Sin importarles demasiado el porvenir del gobierno, los mercados no entienden de gradualismos, sobre todo cuando no hay elecciones cercanas y como siempre decidieron que era hora de acrecentar sus ganancias comenzando una crisis financiera que obligara al gobierno a venderles muchísimos dólares para sacarlos del país a un precio razonable, se llevaron más de 10 mil millones de las reservas del Banco Central lo que provocó un descomunal aumento del precio de la divisa norteamericana y lo obligaron a subir los intereses a más del 40%. Fue un negocio redondo que incluye a los bancos que con el aval gubernamental invirtieron en Lebac parte de sus encajes inmovilizados en el Banco Central y que no generaban intereses y por los cuales ahora están ganando esas desorbitantes tasas. Con este combo sólo se pudo contener momentáneamente la impresionante suba del dólar que como se dice habitualmente en este país, no baja sino que toma impulso para dar otro salto. Como es conocido esta devaluación se traslada a precios y por lo tanto aumenta la inflación y retrasa aún más a los salarios, o sea una nueva transferencia de ingresos de una magnitud aún incalculable Ante esta insaciable búsqueda de ganancias por parte del "mercado", el gobierno se apartó del "camino correcto" que tanto proclama e intervino en el mercado cambiario. Como se dice habitualmente la necesidad tiene cara de hereje. Es patético escuchar los intentos de disimular la profundidad de los problemas rebautizándolos como "turbulencias" y disfrazar la vuelta al FMI como una decisión virtuosa. Si es tan benéfica como dicen, ¿Por qué no volvimos antes? Ya no pueden ocultar la realidad. Menos mal que los mercados eran amigos. El presidente, a quien tanto le gusta la música inglesa, puede cantar aquello de Los Beatles, "con un pequeña ayuda de mis amigos."

Por José Abel Perdomo

