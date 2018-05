Campana Amanecer Literario celebró un nuevo Aniversario

La institución local cumplió ayer 23 años. Y en ese marco, el concertista Raúl Chuliver se hizo presente el martes en la sede de la calle Becerra para deleitar a todos los participantes de la reunión mensual con diferentes temas musicales. Campana Amanecer Literario nació el 18 de mayo de 1995 con la premisa de convertirse en "un proyecto que avanza sin prisa, pero sin pausa, hacia un objetivo único: que la letras campanenses ocupen el lugar que les corresponde". Hoy, 23 años después, la institución literaria ha logrado que los escritores locales no solo obtengan reconocimiento en nuestra ciudad, sino también más allá de los límites campanenses. De hecho, sus miembros son permanentemente galardonados en certámenes locales, zonales, provinciales, nacionales e internacionales. Además, en el ámbito de la institución ya se han publicado 60 libros y hoy será el turno del número 61 (ver recuadro) Desde C.A.L remarcan que lo conseguido "es la concreción de un sueño", al tiempo que no se olvidan de aquel lema con el que nació la institución: "Seguimos sin prisa, pero sin pausa, transitando felices estos 23 años". JUNTO A CHULIVER. Para celebrar este nuevo aniversario, C.A.L. convirtió el pasado martes su tradicional reunión semanal en un evento más amplio. Así, en la sede de la calle Becerra recibió al concertista Raúl Chuliver, quien brindó una actuación en homenaje a los 200 años de la Poesía Gauchesca y cantó temas como "Cielitos Patrióticos" (que compuso un gaucho para cantar la acción de Maipú de 1818), "Huella Tradicional", "Triunfo" y "Gato de la Independencia". Este último tema, en conjunto con la Dra. Olga Fernández Latour de Botas. Chuliver regresó a la ciudad después de realizar un importante concierto en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Chile y continuará su gira artística por diversos lugares de nuestro país. Su próxima presentación será el 23 de mayo, nuevamente junto con Fernández Latour de Botas, pero esta vez en el Instituto Nacional Sanmartiniano. Anteriormente, también se presentó en la Asociación Guitarrista de la localidad de Mar del Plata, (institución que lleva 59 años de actividad ininterrumpida) en un Encuentro Nacional de Guitarristas, brindando un concierto con obras de Falú, Yupanqui, Gómez Carrillo y de su autoría. Luego, junto a Olga Fernández Latour de Botas, especialista en los campos concurrentes del Folklore, la Historia y la Filología, realizó un "Homenaje al Bicentenario de la victoria de Maipú" en la Asociación de Magistrados. Finalizada su presentación en C.A.L, Chuliver recibió de María Luisa Márquez un recuerdo en referencia a la poesía gauchesca.



HOY, UN NUEVO LIBRO En la continuidad de las actividades que rodean este nuevo aniversario de Campana Amanecer Literario, hoy se presentará el libro número 61 que ve la luz bajo el amparo de la institución. Se trata de la obra "Cautivo del río. Mis memorias y poemas", de Aníbal Fernández, quien encabezará la presentación que se realizará esta tarde, desde las 18.30 horas, en el Teatro Municipal Pedro Barbero. "Es mi biografía, un libro desnudo a todo tipo de sentimiento. No hay nada oculto", explicó Fernández, quien también es profesor del Taller Municipal de Guitarra. #ALaComunidad Campana Amanecer Literario celebró esta semana su cumpleaños Nº23. Este viernes 18 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la institución literaria. El martes en su reunión semanal estuvo el concertista Raúl Chuliver deleitando con temas. pic.twitter.com/I1WiDSIQL4 — (@frandrioli) 18 de mayo de 2018

