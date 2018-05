El Tricolor busca de su quinta victoria consecutiva en la División de Honor. El partido comienza 21 horas. Por la séptima fecha de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirá esta noche, desde las 21 horas, la visita de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Después de un arranque de dos derrotas en tiebreak, el CCC se recuperó y logró cuatro victorias consecutivas, venciendo 3-2 a UNLaM, 3-1 a San Lorenzo y Boca Junios y 3-0 a Vélez Sarsfield el pasado miércoles. De esa manera, los dirigidos por Miguel Mudir llegaron a los 13 puntos y escalaron hasta la tercera posición, quedando a tres unidades del líder Estudiantes de La Plata, único invicto de esta edición del máximo nivel de la FMV. En tanto, el rival de esta noche de Ciudad no tuvo un buen arranque de temporada: la UBA cosechó apenas una victoria en seis presentaciones y se ubica en el 14º puesto de las posiciones con 3 puntos. Esta séptima jornada de la División de Honor se disputará íntegramente esta noche y se completa con los siguientes partidos: San Lorenzo vs Boca Juniors; Estudiantil Porteño vs Estudiantes (LP); Universidad Abierta Interamericana vs Náutico Hacoaj; UNLaM vs Vélez Sarsfiedl; Club Italiano vs Ferro Carril Oeste; Ciudad de Buenos Aires vs Bella Vista; y Municipalidad de Lomas de Zamora vs River Plate. En tanto, en la noche del jueves se disputó uno de los dos encuentros pendientes de la sexta fecha. Fue en Núñez, donde River Plate le quitó el invicto a la UAI al imponerse 3-2 (25-23, 11-25, 25-22, 23-25 y 15-7), para así igualar la línea de los 13 puntos de Ciudad de Campana. Con este resultado (y quedando pendiente el choque entre San Lorenzo y Ferro Carril Oeste), las posiciones de la División de Honor se encuentran de la siguiente manera: 1) Estudiantes de La Plata (6-0), 16 puntos; 2) UAI Urquiza (5-1), 15 puntos; 3) Ciudad de Campana (4-2), 13 puntos; 4) River Plate (5-1), 13 puntos; 5) Ferro Carril Oeste (4-1), 12 puntos; 6) Ciudad de Buenos Aires (4-1), 11 puntos; 7) Boca Juniors (3-3), 11 puntos; 8) Club Italiano (3-3), 9 puntos; 9) Náutico Hacoaj (3-3), 9 puntos; 10) Vélez Sarsfield (2-4), 7 puntos; 11) Municipalidad de Lomas de Zamora (2-3), 6 puntos; 12) San Lorenzo (2-2), 4 puntos; 13) Estudiantil Porteño (1-5), 4 puntos; 14) Universidad de Buenos Aires (1-5), 3 puntos; 15) UNLaM (0-5), 1 punto; 16) Bella Vista (0-6), sin puntos.

BIEN ARRIBA. MAXIMILIANO SCARPIN, UNO DE LOS CENTRALES DEL CCC, EN ACCIÓN CONTRA LA UNLAM, CUANDO EL TRICOLOR INICIÓ SU RACHA ACTUAL DE VICTORIAS.



Voley:

Ciudad recibe esta noche a Universidad de Buenos Aires

