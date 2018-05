Esta tarde, como local, Ciudad de Campana buscará su quinta victoria.

Por la quinta fecha de la Zona B de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde la visita de Sociedad Hebraica desde las 15.30 horas (las Intermedia se miden desde las 13.45).

El Tricolor, que superó 43-19 a Almafuerte el pasado sábado como visitante, comenzó la temporada con cuatro victorias en cuatro presentaciones y, por ello, comanda la Zona B con 19 puntos.

En tanto, su rival de hoy suma 8 unidades, producto de un triunfo, un empate y una derrota en tres partidos jugados. Su última presentación, el pasado fin de semana, terminó en una discreta igualdad 3-3 frente a Los Pinos como local.

Esta quinta fecha de la Zona B de Tercera División se completa con los siguientes partidos: Berisso Rugby vs Floresta Rugby; Rivadavia Lobos vs Ezeiza Rugby; Mercedes Rugby vs Almafuerte; y Los Pinos vs Beromama. Quedará libre Porteño de General Rodríguez.

Hasta el momento, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 19 puntos; 2) Los Pinos, 16 puntos; 3) Mercedes Rugby, 15 puntos; 4) Beromama, 14 puntos; 5) Berisso Rugby, 9 puntos; 6) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 7) Floresta Rugby, 6 puntos; 8) Porteño de General Rodríguez, 4 puntos; 9) Rivadavia de Lobos, 1 punto; 10) Almafuerte y Ezeiza RC, sin punto.