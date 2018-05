Por la séptima fecha de la Zona 4 de la Primera F, las Celestes, ubicadas en la segunda posición, tendrán un difícil compromiso: reciben al equipo que marcha tercero, con el objetivo de no perderle pisada al líder Universitario de La Plata "C". Por la séptima fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club recibirán esta tarde la peligrosa visita de Quilmes "C", equipo que se encuentra tercero en la tabla de posiciones, justo por detrás de las chicas de nuestra ciudad. La Primera Damas del CBC suma 13 puntos y, con un partido menos, se encuentra a cinco del líder Universitario de La Plata "C" (llegó a 18 tras vencer a Camioneros "B" el pasado sábado), mientras que Quilmes "C" aparece en la tercera ubicación con 10 unidades, también con solamente cinco encuentros disputados. Las Cerveceras jugaron hasta ahora cinco partidos, de los cuales ganaron tres (St. Brendan´s "B", Camioneros ´´B´´ y Country Mi Refugio), empataron uno (Sociedad Alemana de Lomas de Zamora ´´B´´) y perdieron uno, en la jornada inaugural del torneo contra el plantel "D" de su propia institución. Quilmes "C", que tiene aún un partido postergado (ante Deportiva Francesa) acumula 13 goles a favor y 5 en contra y así es el segundo equipo con la valla menos vencida y el cuarto con mejor diferencia de gol. Además, cuenta con dos delanteras en racha: María Ailén Merlani y Carolina Galarraga, ambas con cinco anotaciones, y segundas en la tabla de goleadoras (lugar que comparten con Catalina Tapia, del CBC). En tanto, los números del CBC, dirigido tácticamente por Adrián Zottola, son contundentes: se mantiene invicto, con cuatro victorias y un empate, con 15 tantos convertidos y 5 recibidos. Es el segundo equipo que menos goles recibió, el tercero que más anotó, y el segundo de mejor diferencia de gol. El partido se jugará en la cancha "Héctor Tallón" de nuestra ciudad a partir de las 16 horas. Antes, desde las 9 se jugarán los partidos correspondientes a las divisiones inferiores (de novena a quinta categoría), y como previa al partido de Primera se disputará el de la categoría Intermedia (14.30). El resto de la fecha, que se jugará en su totalidad en el día de hoy, es la siguiente: Country Mi Refugio vs. Ferro Carril Oeste ´´C´´; Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Universitario de La Plata ´´C´´; S.A.G.L.Z ´´B´´ vs. Club San Fernando ´´D´´; Camioneros ´´B´´ vs. Nueva Chicago; y St. Brendan´s vs. San Luis.

CAPITANA. CONSTANZA SANTINI EN ACCIÓN. LAS CHICAS DEL BOAT CLUB BUSCAN UNA VICTORIA QUE LES PERMITA CORTARSE EN LA CIMA JUNTO A UNIVERSITARIO DE LA PLATA.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben a Quilmes "C"

