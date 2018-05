Breves Deportivas

MATTHYSSE VS PACQUIAO: El esperado combate entre el argentino y el filipino sería reprogramado debido a diferencias entre los promotores y la organización local.- PUNTO ROJO: Independiente igualó 1-1 en su visita a Millonarios de Colombia.- RACING AFUERA: Sarmiento de Resistencia dio la sorpresa al vencer 1-0 a Racing Club y eliminarlo de la competencia.- PRIMERA B METROPOLITANA: Hoy comienza la final del Reducido que definirá el segundo ascenso al Nacional.- PRIMERA C: Esta tarde se disputa íntegramente la última fecha que ya tiene definido a su campeón, Defensores Unidos.- JUEGAN LOS JAGUARES: Después de su brillante gira por Oceanía volverán a presentarse como locales.- VELASCO DEJA LA SELECCIÓN: El prestigioso entrenador del seleccionado argentino de Voley dejará su cargo por motivos personales.- PUNTO ROJO Por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América, Independiente igualó 1-1 en su visita a Millonarios de Colombia, mientras que Corinthians goleó 7-2 en Venezuela a Deportivo Lara. De esta manera, el Rojo (7 puntos) depende de sí mismo para avanzar a Octavos de Final. Para ello deberá ganarle a Deportivo Lara (6) en Avellaneda el próximo jueves 24, sabiendo incluso que un empate también podría alcanzarle, siempre que Millonarios (5) no derrote a Corinthians (10) en Brasil. RACING AFUERA Por la primera fase de la Copa Argentina, Sarmiento de Resistencia dio la sorpresa al vencer 1-0 a Racing Club y eliminarlo de la competencia. El equipo que disputa el Federal A se impuso el jueves por la noche en cancha de Banfield con un gol de Horacio Orzan. En La Academia no jugó el campanense Leonardo Sigali, quien se recupera de un desgarro en el sóleo izquierdo. Ayer, Defensa y Justicia avanzó a la segunda ronda de esta Copa Argentina luego de vencer 1-0 a Mitre de Santiago del Estero en un partido que se disputó en cancha de Arsenal. En tanto, al cierre de esta edición se enfrentaban Newells y Deportivo Rincón de Neuquén en el estadio de Unión de Santa Fe. Mientras que hoy se medirán Belgrano de Córdoba y Platense en cancha de Banfield. PRIMERA B METROPOLITANA Hoy comienza la final del Reducido que definirá el segundo ascenso al Nacional: desde las 13.05 y con transmisión de TyC Sports, UAI Urquiza recibe a Defensores de Belgrano en el partido de ida. La revancha será el próximo sábado en Núñez. PRIMERA C Esta tarde se disputa íntegramente la última fecha de la Primera C, que ya tiene definido a su campeón (Defensores Unidos ascendió a la Primera B Metropolitana) y también al equipo que perdió la categoría (Defensores de Cambaceres jugará la próxima temporada en la Primera D). Por eso, lo más importante será la clasificación al Reducido. Central Córdoba de Rosario, Argentino de Quilmes, Luján, J.J. Urquiza, Alem y Midland ya tienen su lugar para pelear por el segundo ascenso. Las últimas dos plazas se definen entre Cañuelas (52), que enfrenta a Deportivo Merlo (50) e Ituzaingó (51), que visita a Alem. JUEGAN LOS JAGUARES Después de su brillante gira por Oceanía (cuatro victorias en cuatro partidos), los Jaguares volverán a presentarse como locales. Será esta tarde, desde las 18.40, cuando reciban en cancha de Vélez Sarsfield a los Bulls de Sudáfrica. VELASCO DEJA LA SELECCIÓN El prestigioso entrenador del seleccionado argentino de Voley, Julio Velasco, anunció que dejará su cargo por motivos personales luego del Mundial previsto en Italia y Bulgaria, del 10 al 30 de septiembre. A su vez, también se confirmó que continuará su carrera en el Modena Volley de Italia. MATTHYSSE VS PACQUIAO El esperado combate entre el argentino Lucas Matthysse y el filipino Manny Pacquiao, pactado inicialmente para el 14 de julio en Kuala Lumpur (Malasia), sería reprogramado debido a diferencias entre los promotores y la organización local. El chubutense de 35 años, campeón mundial welter de la AMB, pondrá en juego su título ante el famoso púgil de 39, quien en su último combate cayó con Jeff Horn y perdió su corona de la OMB pero tiene 11 campeonatos mundiales en su mochila.



Breves Deportivas

