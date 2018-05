Se trata de un medicamento biológico que fue aprobado por la ANMAT y que ya está disponible en la Argentina. Hoy las personas con psoriasis pueden recuperar su calidad de vida, señala el doctor Ricardo Galimberti. La psoriasis es una enfermedad que, más allá de los problemas de salud que puede provocar, es muy estigmatizante debido a que su manifestación más característica es en la piel, con placas que muchas veces no se pueden ocultar y la persona que lo padece se siente rechazada socialmente. "Es una enfermedad que genera depresión, el aspecto sociocultural de la psoriasis es fundamental", explica Ricardo Galimberti, médico dermatólogo y titular de la cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la UBA. En el último tiempo, los medicamentos biológicos lograron revolucionar los tratamientos de esta enfermedad, que es crónica, sistémica y autoinmune. Esta semana, se anunció una nueva terapia disponible en la Argentina. Se trata de un anticuerpo monoclonal que ya fue aprobado por la ANMAT y que logra resultados que pueden permitir a las personas con psoriasis pensar en llevar una vida libre de placas. En los ensayos, el anticuerpo monoclonal ixekizumab (de laboratorio Eli Lilly) logró que 9 de cada 10 pacientes tratados con el fármaco lograra una reducción del 75% de las placas. 7 de cada 10 logró una mejora del 90% y cuatro de cada 10 consiguió el aclaramiento total de las placas siguiendo un tratamiento de 12 semanas. "Hoy las persona con psoriasis pueden recuperar su calidad de vida, la enfermedad deja de afectar su vida social, laboral o afectiva", señala el doctor Ricardo Galimberti. La calidad de vida no es sólo desde el punto de vista social, la psoriasis suele producir una picazón que dificulta hasta el sueño, también puede ser sumamente dolorosa. "Vivir con dolor es realmente discapacitante", afirma Silvia Fernández Barrio, fundadora de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO). "La psoriasis es una enfermedad crónica, que requiere tratamiento de por vida. Por eso es bueno tener alternativas terapéuticas. Y si hay falla primaria (que no da resultado) o secundaria (después de un tiempo deja de hacer efecto), podés cambiar por otra medicación", afirma Alberto Lavieri, dermatólogo y coordinador del grupo de psoriasis de la Sociedad Argentina de Dermatología. "Otra de las ventajas –sigue Lavieri-, es que este medicamento biológico demostró ser muy efectivo, reduciendo mayor cantidad de placas en mayor cantidad de pacientes y actuando rápidamente. Disponemos de diferentes moléculas que tienen alta efectividad y esto nos permite tener mayores alternativas terapéuticas". Se estima que la psoriasis afecta al 2% de la población. En la Argentina afectaría a unas 800.000 personas. Una encuesta realizada por AEPSO revela que los tratamientos con medicamentos biológicos todavía no están generalizados entre los pacientes con psoriasis. De los 1469 pacientes consultados, el 76,1% dijo estar en tratamiento. Y de los pacientes en tratamiento, sólo el 19,5% utiliza drogas biológicas. El acceso a estos medicamentos todavía es un escollo a superar por parte de los pacientes. Es que las obras sociales y prepagas muchas veces ponen trabas para dar cobertura a este tipo de drogas de alto costo. "En general esta medicación es cubierta al 100%, es difícil lograrlo, pero lo terminan cubriendo. Necesitamos que se actualice el listado de medicamentos biológicos", añade Fernández Barrio. Lavieri coincide: "Estos medicamentos están cubiertas al 100% para casos de psoriasis moderada y severa. Sin embargo el acceso no siempre es fácil, pero pudiendo justificar la alta necesidad y entendiendo la psoriasis como tal y lo que significa, debería ser algo que logre alcanzar. Sería bueno que los pacientes no tengan que perder tanto tiempo".

Imagen ilustrativa.



Nuevo:

Tratamiento para la psoriasis logra reducir 90% de las placas en la mayoría de los pacientes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: