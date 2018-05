La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 Llegó el avión que homenajeará a Gavazzi y los héroes de Malvinas









NOTICIA RELACIONADA: Malvinas: héroes contemporáneos Llegó a Campana el Pucará que homenajeará al capitán Fausto Gavazzi y a nuestros héroes de Malvinas. Tal como lo había anunciado el intendente Abella, el avión ya se encuentra en la ciudad para ser ensamblado. Próximamente se exhibirá en un espacio público a designar. El avión Pucará que gestionó el intendente Sebastián Abella para homenajear campanense Fausto Gavazzi, capitán de la Fuerza Aérea Argentina fallecido en acción, y a los veteranos de la ciudad, ya está en Campana. El jefe comunal y la familia de Gavazzi se acercaron al galpón ubicado en Chacabuco y Rivadavia para acompañar el arribo de la aeronave utilizada durante las instrucciones de vuelo por el héroe campanense caído en combate en 1982. Durante las próximas semanas, ahí será ensamblado para luego emplazarlo en un espacio público que se decidirá de manera participativa con el fin de homenajear a quienes participaron del conflicto bélico. "Estoy muy orgulloso del reconocimiento de la Fuerza Aérea hacia Gavazzi como un héroe de guerra. Que la ciudad tenga un monumento para los caídos en Malvinas de estas características, es una satisfacción muy grande. Es un trabajo mancomunado que venimos realizando desde hace un año con la Fuerza Aérea, la familia de Fausto, la Dirección de Educación y la Escuela Secundaria Nº 3 y que hoy esté a un paso de concretarse me llena de orgullo", dijo el Intendente. Abella también tuvo palabras de agradecimiento a la empresa Padilla que fue la encargada de transportar el Pucará en un camión desde Reconquista, provincia de Santa Fe, hasta nuestra ciudad; como así también a la firma Martella que facilitó sus grúas para bajar las piezas del fuselaje. En ese sentido, el Intendente agregó: "Me pone muy contento traer este monumento a Campana que tiene una característica participativa y en conjunto para analizar el mejor lugar para su emplazamiento". Por su parte, Enzo Gavazzi, hermano del héroe campanense, se mostró muy emocionado y agradecido con el intendente Abella por semejante homenaje y por alimentar el recuerdo de lo que fue la Guerra de Malvinas. "Siento una emoción muy grande. Se me infla el pecho porque para mí es un gran orgullo que, después de 36 años del fallecimiento de mi hermano, se lo homenajee de esta manera", dijo.

EL INTENDENTE ABELLA Y LA FAMILIA DE FAUSTO GAVAZZI CELEBRARON LA LLEGADA DEL AVIÓN PUCARÁ JUNTO A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PADILLA, QUE REALIZÓ EL TRASLADO DE LA AERONAVE.



EL AVION MODELO PUCARA SERÁ EMPLAZADO A MODO DE HOMENAJE A GAVAZZI Y LOS CAIDOS EN MALVINAS





EL INTENDENTE Y LA FAMILIA DE FAUSTO GAVAZZI ESTUVIERON PRESENTES CUANDO LLEGO EL AVION





LOS VECINOS PODRAN VISITAR EL LUGAR MIENTRAS DURE EL PROCESO DE ENSAMBLADO EL ÚLTIMO VUELO "Estamos al límite de nuestras posibilidades (…) el 45 % de los destructores y fragatas está a capacidad cero (…) Todos están cayéndose a pedazos (…) Los pilotos argentinos son muy valientes: aparecen al ras del agua. Jamás nos imaginamos eso" (Parte del almirante John Foster, Royal Navy. Mayo de 1982). El 12 de Mayo de 1982, dos escuadrillas de aviones Sky Hawk A4B de la Fuerza Aérea Argentina, despegaron desde Río Gallegos con la misión de detener el constante bombardeo naval al que era sometido Puerto Darwin. La misión, a la que también iban a integrarse una escuadrilla de aviones Mirage M-5 Dagger que por problemas técnicos tuvieron que regresar sin combatir, tenía dos objetivos: la Fragata "Brillant" y el Destructor "Glasgow". La primera escuadrilla de 4 aviones hace el primer intento de ataque. Dos son derribados, un tercer SkyHawk se estrella al intentar regresar, y sólo uno vuelve al continente. La segunda cuadrilla ataca con tres aviones al "Brillant", mientras que Fausto Gavazzi busca hacer blanco en el "Glasgow". Con gran pericia, su bomba no explota pero atraviesa la línea de flotación del Destructor inglés y lo deja fuera de combate. Perseguido por fuego enemigo, al intentar regresar al continente, Gavazzi atraviesa literalmente la línea de defensa antiaérea argentina apostada en las cercanías de Darwin, y es derribado por fuego propio. No tuvo siquiera la posibilidad de eyectarse. Según los registros, sus últimas palabras a la torre de control mientras iba en busca de su objetivo fueron: "Antes caer que sufrir el deshonor. Sólo quiero encontrarme con el usurpador inglés y darle su merecido".

CAPITAN FAUSTO GAVAZZI

