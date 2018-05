La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 En la búsqueda de lo genuino

Por Santiago Tomás Mengual







Integrante entre otras bandas de "Noche de Solistas" y "Toro Negro", Juan Archoni adelanta la salida de un próximo EP con canciones de su autoría. Patrones en la música, búsqueda de lo genuino, la muerte y el amor. Es el decimotercer día de lluvia consecutivo en la Capital Federal, mi paraguas acaba de romperse y el AGUA cae de forma torrencial. Es de mañana pero la poca luz que se filtra por la ventana hace que no lo parezca. De entre casa y con el pelo enmarañado, Juan me ofrece un café con oreos, gesto de hospitalidad que calienta el cuerpo. Me cuenta que esa maña había estado escuchando un disco de Dylan que a diferencia del día anterior, donde el clima lo había tenido a mal traer, lo puso de buen humor. La música lo atraviesa e influye prácticamente todos los aspectos de su vida. Aunque la excusa del encuentro es el EP que tiene en mente, casi no hablamos al respecto. Será su primera incursión de forma solitaria. Grabará de forma autónoma, ejecutando todos los instrumentos y siendo su propio productor. Es el cierre de una etapa y el comienzo de otra nueva. SIMPLICIDAD Y FINITUD "Noche de Solistas", el proyecto que amalgamó a varios canta-autores de Campana llega a su fin y Juan Archoni (26) quiere probar suerte comenzando su propio camino. "¿Por qué hay una búsqueda? Porque nos vamos a morir. Hay un vacío a llenar, algo que no tiene respuesta. Leonard Cohen hizo la canción "Aleluya". Se tocó mil veces y se tocó mal. La versión más simple, más desnuda es la de él. Se escribió un libro entero sobre esa canción. Lo glorioso es lo simple que es, solamente le habla al amor. Me siento en esa búsqueda", afirma. Con pasado en bandas más centradas en el rock, hoy reniega del género: "Nosotros con "Noche de Solistas" decidimos hacer música sensible porque es lo que nos nace. Es uno de los proyectos más lindos en los que participé" dice y aclara: "había una pica en Campana, a muchos no les gustaba lo que hacíamos porque nos salíamos del rock. Pero nosotros estábamos enojados con la pose, con las falencias que no nos cerraban y que sobran en la escena de la ciudad". Analizando el momento cultural de la zona el músico es contundente: "Por más que Campana esté llena de gente talentosa, hay una mentalidad pesimista de poco amor propio que no banca la movida. Igual, creo que actualmente la situación del país influye mucho. Hace algunos años funcionaba un poco más, ahora está todo muy muerto. No hay plata ni para comprar dos birras". El ambiente local no lo es ajeno. Además de formar futuros músicos en piano y guitarra, Juan hace las veces de productor en su casa. Ratola, Santiago Capese y la banda que integraba, "Noche de Solistas", supieron grabar allí. En su último trabajo le produjo un single a "Trébol", un dúo con reminiscencias a "Usted Señálemelo" que no supera los 17 años de edad: "Me parece muy importante lo que va pasando con las nuevas generaciones en la ciudad. Es lo que renueva las energías y es muy importante que funcione. Si funciona somos todos felices", afirma mientras termina su taza de café. RESIGNIFICAR EL ÉXITO Al igual que Jorge Drexler en sus canciones, una de sus influencias predilectas, Juan nos recuerda tácitamente como todo lo que hacemos forma parte y es producto de la cultura en su totalidad: "Me vuelve loco encontrar referencias, patrones que se conectan en el tiempo. Los recursos que hoy utilizamos en la música pop se hicieron en el siglo XVIII. Hubo un estanque ahí. Después cambiamos la rítmica, electrificamos y modificamos los sonidos pero el resto sigue igual, son recursos inamovibles" afirma y se le iluminan los ojos: "Charly y Fito supieron mamar esa corriente y mecharla con lo elemental del rock, encontrando la belleza en el medio de una canción". En una declaración de principios sintetiza su concepción de la música, donde pone como protagonista la comunión de todos los instrumentos. "Hay una sabiduría a la que llegan los grandes artistas. Un chip que se va despertando donde entienden que elementos simples bien mezclados hacen algo complejo. Eso es lo que decía Stravinsky, quien escribió "La consagración de la Primavera", por ejemplo. El ego –continua- siempre va a existir, tampoco hay que negarlo. Lo importante es dejar la vida por lo que está pasando, ser transparente en el deseo de entregarte a vos mismo en el momento de la comunión musical. Eso es lo que creo y lo que cree la gente con la que toco". La conversación deriva al disco "Kind of Blue", de Miles Davis, donde Bill Evans ejecuta el piano. Según se cuenta, los músicos de Davis rechazaban a Evans porque era un blanco tocando jazz. "Hay un sentimiento fuerte ahí. Tal vez por eso ese álbum se convirtió en lo que se convirtió. Tiene que pasar algo, cuando no pasa nada es lo peor. A mí me gusta estar en los lugares donde pasan cosas. Y no hablo de tecnicismo. Los momentos de emoción más grande los siento con mis amigos tocando en una casa a las 4 AM. Por eso uno busca lo simple". No todos los alumnos de Juan son jóvenes. Muchos empezaron de grandes o vuelven después de años a familiarizarse con el instrumento. Sin excepciones, todos se arrepienten de no haberlo hecho antes: "Uno es afortunado por estar cerca de algo que la gente considera espiritual, disruptivo en la línea de tiempo en la que existe. Te hace sentir algo que es muy propio de lo humano. La música está ligada al amor, a la conexión que sentimos con otros seres y que te hace sentir bien. Eso es lo genuino, lo que te conecta. Un día me va a llegar la muerte, pero esto me salva". Y concluye: "es necesario resignificar el término "pegarla". Yo creo que es sentir que por un momento se para todo, es donde uno no necesita más que lo que está pasando. Tiene que ver con el amor, con la libido, con la realización personal. Un momento donde no te toca nada, ni la muerte, ni la desdicha ni el sufrimiento. Sentir que se logró algo". El reloj nos apura, los dos tenemos deberes que cumplir. Nos despedimos, Juan me indica hacia donde queda la boca de subte más cercana. Afuera continúa lloviendo, mi paraguas sigue roto. No importa, valió la pena.

“Un día me va a llegar la muerte, pero esto me salva", asegura Juan Archoni sobre su relación con la música.

En la búsqueda de lo genuino

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: