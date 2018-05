P U B L I C



La Argentina está herida. No es una grieta seca, somos un cuerpo vivo que sangra. Es indudable que podríamos tener un mejor país, con menos inflación, con mayor equidad y más oportunidades para todos. Es cierto que los gobiernos populistas no funcionaron y nos colocaron en una situación crítica. Duele decir, pero regresar al FMI es una gran decepción a todos los que amamos éste país. También asistimos con dolor las manifestaciones de extranjeros que piden planes sociales y los piquetes en rutas y en calles que no nos permiten planificar una rutina de trabajo. La injusticia atraviesa a los ciudadanos de todos los niveles sociales, no sólo a los menos favorecidos. No hay, ni hubo una política de salud mental. Hay locos por la calle y nadie se ocupa de tratarlos. Algún genio hizo un Decreto Ley que dice que si un enfermo mental no quiere internarse, nadie puede obligarlo. La Argentina se ha transformado en un lavarap de manos, fondos y conciencias. Nadie devuelve el dinero robado, el gobierno sigue extendiendo los planes sociales, tratando de tapar agujeros para conformar a quienes no tienen la menor intención de arremangarse para construir una nueva realidad. Están obstinados a hundir el barco, aunque estemos todos dentro. Ya comprendimos que los Capuletto nos roban sin decoro y los Montesco no saben apagar la playstation. ¿ Qué hacer? Usar la conciencia. Una lechuga a cien pesos el kilo nada tiene que ver con la subida del dólar. Busquemos precios. Comamos radicheta. Compartamos la nafta y usemos un solo auto. No cortemos la calle a quién quiere llegar a destino. Dejemos de actuar los unos contra los otros. Los enemigos no somos los ciudadanos, sino la inflación, la corrupción y los intereses creados. Cosamos la herida que provoca la hemorragia. El tajo era mayor que el que imaginábamos.

El Panóptico:

El Lavarap

Por Fabiana Daversa

