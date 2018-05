Abella congeló el sueldo de sus funcionarios y los llamó a dar un ejemplo de "austeridad"

No recibirán los aumentos que percibirán los trabajadores municipales de acá a fin de año. "Necesitamos dar el ejemplo y cuidar cada peso del presupuesto", resaltó el jefe comunal en sintonía con el pedido realizado por la gobernadora Vidal. El intendente Sebastián Abella, anunció a todos sus funcionarios que les congelará el sueldo hasta diciembre, en una clara muestra de austeridad. La medida va en sintonía con el pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, quién destacó que no se le puede "pedir más esfuerzos a la gente" y que debe ser la política la que "de el ejemplo". El intendente le pidió a su gabinete "cuidar cada peso del presupuesto" y dar el "ejemplo de austeridad", además de comunicarles que no recibirán el aumento que irán recibiendo en los próximos meses los trabajadores municipales, de acuerdo a la paritaria ya firmada y los que vendrán para el tramo final del año. La medida fue comunicada en la última reunión de gabinete a los Secretarios y estos la transmitieron a sus respectivos subsecretarios, directores generales, directores y subdirectores. También en un encuentro con toda la planta política, concejales y consejeros escolares, volvió a pedirles ser estrictos en el cuidado del presupuesto para poder llevar adelante las obras y proyectos que están previstos para este año.

El intendente dialogando con su gabinete.



