La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 Opinión:

Un Concejo Deliberante fortalecido

Por Sergio Roses







En el último tiempo hemos implementado en el Concejo Deliberante de Campana algunas iniciativas destinadas a modernizar y jerarquizar su función, y acercarla al vecino de la ciudad. En esta línea consideramos un dato natural: que el representante (concejal, diputado, senador) no tiene especialización en muchos de los temas sobre los cuáles debe trabajar o emitir opinión. Las implicancias de esta obviedad son variadas, como la superpoblación de normas que se contradicen con la normativa vigente o con leyes y reglamentaciones de más alto rango, que legislan sobre aspectos ya abordados, opiniones que no tienen relación con el tema en sí que se trata, entre innumerables ejemplos en los que podemos pensar. Para dar un salto de calidad, hemos emprendido la línea de fortalecer las capacidades de nuestro HCD. En ese marco hemos firmado un acuerdo de asistencia técnica con el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que esta a disposición de todo el cuerpo. El año pasado iniciamos, además, (por primera vez en mucho tiempo) capacitaciones para todos los ediles y personal del Concejo. Últimamente, creamos un área Legal y Técnica con un profesional idóneo para que las normas que se emitan eviten aquellas inconsistencias, para que el cuerpo cuente con un filtro de calidad para que las mismas (sean elaboradas por el Departamento Ejecutivo o por los concejales) sigan una buena técnica legislativa; y además un área de Relaciones Institucionales para, entre otras cosas, modernizar los procesos de trabajo y dotar de visibilidad (y en consecuencia mejorar la rendición de cuentas ante la sociedad) a la actividad de los miembros del Concejo. En tal contexto, hemos implementado recientemente la plataforma HCD Transparente, que procura digitalizar el trabajo de los concejales, y otorgar acceso a la población a los temas que están en estudio o se aprueban en el recinto, y que esperamos mejorar en forma continua con el aporte de concejales y vecinos. Asimismo hemos reglamentado la posibilidad de que los bloques cuenten con asesores técnicos que les permitan enriquecer proyectos, emitir opiniones o adoptar posiciones lo más sólidas posibles. Es de destacar que todo esto lo hemos realizado sin aumentar el presupuesto (que por ley no puede exceder el 3% del presupuesto del Municipio). Estas iniciativas son las que están operativas, y planeamos continuar en esta senda en lo que resta del año.



