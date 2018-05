La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 Las Campanas dejará de tener calles de tierra







Esta semana, el Municipio inició la última etapa de los trabajos de mejora con RAP. El Intendente recorrió la zona junto a la comisión directiva de la sociedad de fomento y aseguró que –si el tiempo acompaña- en 10 días el barrio no tendrá más calles de tierra. El intendente Sebastián Abella se acercó este viernes a Las Campanas, donde el Municipio inició la última etapa de colocación de RAP (asfalto recuperado) que posibilitarán que - en el corto plazo- el barrio deje de tener calles de tierra. Se trata de un trabajo realizado por personal de la Secretaría de Descentralización que, en una primera etapa, alcanzó al 70% de las arterias y, ahora, se avanza en el 30% restante. "Por las inclemencias del tiempo estamos un poco demorados, pero estimamos que en unos diez días más vamos a terminar el barrio. Todas las calles serán de RAP y pavimento, por lo que los vecinos ya no sufrirán el barro que genera la tierra cuando llueve", señaló el jefe comunal al dialogar con los integrantes de la comisión directiva de la sociedad de fomento. Abella explicó además que este material – que alcanzó en su totalidad a los barrios Villanueva y Los Nogales- se coloca en forma simultánea en Las Acacias "para culminar con el 50% de las calles que nos faltan". E hizo hincapié en la importancia de éste y otros trabajos que el Municipio realiza en Las Campanas "porque es un barrio que por mucho tiempo no tuvo obras importantes" al tiempo que destacó la labor que lleva adelante su sociedad de fomento "que incesantemente llama a todas las secretarías pidiendo soluciones". A su turno, el presidente de la entidad barrial, Gustavo Cejas, expresó que los vecinos están muy satisfechos con las obras de mejora y aprovechó la ocasión para agradecer al jefe comunal el esfuerzo que está haciendo para cambiar la realidad del barrio. "Ahora los vecinos pueden llevar a sus hijos a la escuela un día de lluvia sin tener que preocuparse si van a poder salir de sus casas. El RAP mejora mucho las calles", explicó Cejas, que también mencionó otras obras que el Municipio lleva adelante, tales como la construcción de la plaza y la colocación de más iluminación.

Con la colocacion de RAP, Las Campanas dejara de tener calles de tierra.



Las Campanas dejará de tener calles de tierra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: