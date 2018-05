Así lo cuestionó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien además destacó que "no es ético usar artilugios poco claros para tratar de imponer el tratamiento de proyectos". Ante los intentos de los concejales de la oposición de tratar proyectos en el recinto que no fueron incluidos en la orden del día, la concejal de Cambiemos, Marina Casaretto, quien también preside la comisión de Presupuesto, cuestionó que "nosotros tratamos todos los proyectos pero no pueden imponernos el tratamiento". "No es ético usar artilugios poco claros para tratar de imponer el tratamiento de proyectos aún cuando esto contradice lo establecido en la última modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante" sostuvo la edil. Además, Casaretto aseveró que "intentan usar un artículo que quedó del reglamento anterior, cuando en todas las cámaras del país la norma es que siempre lo válido es lo establecido en la ultima modificación reglamentaria", sostuvo la legisladora al referirse a la aplicación del artículo 52 que es del reglamento anterior. "Tanto el proyecto de derogación de Tasa de Mantenimiento Vial, el tratamiento del convenio con el Sindicato Municipal y la eximición de tasas municipales a comerciantes de la avenida Rocca, están en estudio, no están encajonados y mucho menos desde el año pasado", expresó la legisladora. Y sumó: "Los mismos están en movimiento porque al tratarlos en comisión detectamos algunos errores que debían ser modificados". Por último, Casaretto se preguntó: "Para qué están las comisiones y Labor Parlamentaria si no vamos a poder tratar ahí los proyectos presentados en el recinto".



Casaretto:

"Nosotros tratamos todos los proyectos pero no pueden imponernos el tratamiento"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: