La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018







Fueron las palabras del concejal Marco Colella del bloque FR-PJ quien agregó "la UV Calixto Dellepiane consideró que no le alcanzan 21 días para analizar el proyecto que genera beneficios para los trabajadores municipales en comercios de la ciudad". "Rosa Funes, Carlos Gómez y Axel Cantlon consideraron que no le alcanzan 21 días para analizar el proyecto, decidieron abstenerse en la votación y permitieron que con el voto negativo de Cambiemos el expediente siga durmiendo en comisión" remarcó Colella y agregó "el convenio entre el Ejecutivo y el sindicato de los municipales no genera costo para el municipio ya que solamente es agente de retención". El concejal se mostró sorprendido ante el resultado de la votación "no entiendo porque no le estamos dando la oportunidad de este beneficio, tiene costo cero" y agregó "es una herramienta fundamental en este momento de crisis, que perjudica fuertemente a los trabajadores que sabemos no tienen un gran ingreso". "Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes les quitaron beneficios a los trabajadores municipales acordando con Cambiemos" concluyó el concejal.

El concejal Marco Colella se mostró sorprendido ante la posición en la votación de la UV Mas Campana y cargó duramente contra sus integrantes.



"Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes les quitaron beneficios a los trabajadores municipales"

