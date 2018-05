"Para Campana queremos puestos de trabajo, no más contaminación"

Desde Vamos Campana mostraron su preocupación por los trascendidos sobre la instalación de una planta para procesar residuos en la ciudad y propusieron "un plan Municipal de reciclaje" y "un instituto que reúna índices de enfermades producto de la contaminación". De acuerdo a trascendidos publicados por el portal Infobae, Campana sería un posible destino para que el Ceamse instale una planta con el fin de procesar e incinerar alrededor de 3.000 toneladas de basura por día. Al respecto, desde Vamos Campana argumentaron: "Sabemos que el tema de las grandes cantidades de basura que se generan es un problema que ocupa bastante, no solo a ésta gestión, sino también a la gestión de gobierno anterior. Pero nos preguntamos si la incineración de basura que genera en su proceso sustancias tóxicas que expulsa al aire, nos suma aún más problemas de salud para los vecinos y vecinas campanenses que ya de por sí visitamos seguido a especialistas en enfermedades pulmonares, alergias, y también, aunque nos cueste reconocerlo especialistas en oncología. Este último, problema más que preocupante en nuestra ciudad, ya que abundan aquí casos de cáncer de distintos tipos, aunque lasempresas juren y perjuren que no contaminan, nuestros vecinos y vecinas cada vez se enferman más". Desde el espacio ciudadano "lamentaron" que no haya "índices serios de la medición de casos en la ciudad, pero sabemos cuándo miramos a nuestro alrededor cuántos conocidos y familiares tenemos que padecen éste tipo de enfermedades, que si no se trata a tiempo y con la costosa medicación y tratamiento apropiados, la persona puede tener un final fatal". En relación a esto, desde el Espacio Ciudadano propusieron "la creación de un instituto municipal de estadísticas que pueda realizar generar, entre otras cosas, índices de enfermedades que padecen los campanenses producto de la contaminación". "Nos aterroriza pensar en el futuro de nuestros más chicos, hijos, sobrinos, nietos" sostuvieron desde Vamos Campana y agregaron: "Seguramente a cambio de la instalación de ésta planta procesadora de basura se prometerán muchas cosas, como que se generará energía, pero ¿hasta cuanto estamos dispuestos a sacrificar los campanenses nuestra salud a cambio de otras cosas?¿Para qué querríamos más energía, o más dinero si no vamos a tener vida para disfrutar de ello?"cuestionaron desde el espacio que reúne a diversos sectores políticos de la ciudad. "No vemos con ojos positivos a ésta negociación, y esperamos que las autoridades municipales piensen en todos nosotros antes de tomar cualquier tipo de resolución, y que se busquen otros modos de procesamiento de residuos que sean aptos para el medioambiente local que de por sí, ya está bastante castigado". "¿Qué pretendemos ser? ¿El tacho de basura de Ciudad de Buenos Aires?", cuestionaron desde Vamos Campana. "Es hora de tener una mirada responsable y largoplacista acerca de lo que estamos haciendo en la zona con respecto a medidas de políticas medioambientales. Si se quieren gestionar cosas, para Campana queremos puestos de trabajo, no más contaminación" añadieron desde Vamos Campana y concluyeron que "como no nos gusta quedarnos en la simple crítica, sino que proponemos siempre políticas constructivas, una opción seria y pensando en política medioambiental, es la de generar una plan municipal de reciclaje que haga de la basura un actividad productiva sustentable"

