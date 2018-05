Desde hace unas semanas se instaló la idea -nada alegre- de que el gobierno municipal de Cambiemos de Abella y los respectivos de Vidal, Rodriguez Larreta y Macri están pergeñando la instalación de una planta de incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y, como si esto fuera poco, la instalación de una planta de Ceamse en nuestra ciudad. Lo primero que debemos recordar que en un Estado de Derecho, aunque cada día más vulnerado, debemos respetar las leyes vigentes, y al mismo tiempo diseñar políticas ambientales que tengan como prioridad la calidad de vida de nuestros vecinos, entre ellas la Ley Provincial 13.592 que establece para la Gestión Integral de RSU los principios básicos de un modelo sustentable para el tratamiento de los residuos: educación ambiental , minimización, reutilización reciclaje y valorización de los mismos. Es sabido que estos gobiernos neoliberales no comprenden en su matriz político-ideológica otra cosa que los negocios para sus amigos. Es por eso que desde "Identidad por la Justicia Social – Unidad Ciudadana-PJ" exhortamos a nuestros vecinos a estar alerta, en contacto permanente, ya que la amenaza es real. Nuestros gobernantes no dudarán un instante en avanzar sobre leyes y sobre la vulnerabilidad sanitaria de los campanenses, la cual ya demasiado dañada está. La incineración de los RSU conlleva un derroche masivo de recursos y escapa a los principios de la Economía Circular, los cuales están orientados a que el valor de los materiales y de los recursos se mantenga en la economía el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de los residuos. Al mismo tiempo, la incineración es una fuente de emisión de gran cantidad de compuestos tóxicos para la salud, incluyendo varias sustancias cancerígenas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 Millones de personas mueren al año en el mundo por causa de contaminación del aire. No debemos sumar contaminación aérea. Estas plantas son utilizadas en algunos pocos países desarrollados, donde sus gobiernos por lo general, concientes del alto riesgo que éstas generan a las sociedades, establecen rigurosos protocolos de monitoreo. Es especialmente por éste motivo que debemos rechazar toda intención trasnochada de instalar dichas plantas en Campana, una ciudad gobernada por peones de CEO´s, que poco y nada han hecho para mejorar estas cuestiones, en un contexto que no podemos negar: Campana es una ciudad muy perjudicada en cuestiones ambientales. Es muy notorio el libertinaje ambiental en nuestra ciudad desde que asumió Abella y su gabinete foráneo. Los vecinos estamos padeciendo la inhalación de fuertes olores, y no precisamente a flores. Todos sabemos que estamos rodeados de plantas industriales, tanto en el casco urbano, como en la periferia, pero la cuestión central es que, para poder convivir con ellos, debemos contar con gobernantes idóneos, responsables y decididos a defender un modelo de Desarrollo Sustentable acorde a las problemáticas de la ciudad. Es por ello nuestra seria preocupación, y en este sentido estamos convencidos que ante el colapso ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y del CEAMSE (empresa estatal integrada por el Gobierno de la Provincia de BsAs, CABA y 34 municipios del AMBA), los gobiernos de Cambiemos estén decididos, a pesar de las desmentidas, a trasladar los graves problemas de la metrópolis porteña y del conglomerado del Gran Buenos Aires a diferentes municipios bonaerenses, entre ellos Campana. Y lo que es peor, pretenden convencernos de que estas propuestas nocivas son las mejores, vistiéndolas de estrategias innovadoras cuando el mundo va en el sentido contrario. Desde nuestra agrupación Identidad hacemos un llamado a todos los vecinos, instituciones y organizaciones de la sociedad, partidos políticos, sindicatos, etc. a confluir en un espacio común que nos permita diseñar alternativas ambientales que frenen semejante atropello. Alejandro Ferricioni, Miembro de Identidad por la Justicia Social - Unidad Ciudadana-PJ

Opinión:

Ceamse e incineración de residuos no son un "cambio" positivo

Por Alejandro Ferricioni

