Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook

Buena parte de la sociedad rechaza el déficit fiscal sin entender realmente qué complicaciones genera. ¿Por qué es malo El déficit fiscal? Esa parte de la sociedad puede representarse tras las palabras de Javier Milei, entender que es malo porque no sirve o se usa mal, porque sólo se destina a inflar los bolsillos de la clase política corrupta, de sus planeros y de la burocracia estatal. Es el mismo problema que con la política en general: no sirve, lo único que sirve es el capitalismo. Esa es la verdadera promesa. La política de Cambiemos es agradable con el capital (o market friendly como se decía en los noventa: reformas market friendly versus modelo chino de políticas selectivas). Los hitos de su política económica: eliminar la regulación de operaciones en el mercado de cambios, borrar normativas de control y fomento al comercio exterior (especialmente industrial), favorecer a la concentración monopólica en el sector de información y telecomunicaciones, reducir los impuestos al agro y la explotación minera. Una política económica progresista o popular tendría otros acordes. Unos que no devolverían tasa de ganancia a empresas, también monopolicas, proveedoras de servicios públicos a cambio de que sigan explotando a un sector cautivo (los ciudadanos) sin realizar inversiones para mejorar el servicio, sin innovar. Puro capitalismo clientelista. Hay un conflicto de clases o conflicto distributivo que se manifiesta en la inflación. Un CEO puede echar personal de su empresa para reducir costos, pero un ministro, considerando ser más competitivo, no puede (?) achicar los costos de la producción nacional dejando a buena parte de la población desempleada. Esa es la consecuencia de una política de ajuste, que tiene además al FMI como director de orquesta. Una política fiscal expansiva o el incremento del déficit fiscal es a la larga inflacionario. Eso lo reconocían algunos sectores del kirchnerismo ya y se discutía durante el ballotage la idea del gradualismo o la sutil diferencia en las formas (que la izquierda no quiere ver). Estoy segura que la eliminación de subsidios en manos de Scioli, sin Aranguren a la cabeza, hubiera tenido otro estilo. En esa sutil diferencia de cómo empeorar las cosas se dirime el realismo político hoy día. Es cierto que el kirchnerismo se encaminaba a una reforma en materia fiscal que contemplaba también una salida hacia los mercados financieros internacionales; en ese sentido avanzaron el Acuerdo con el Club de París y la disputa con los tenedores de deuda en default. Volver, pero a un acuerdo menos buitre. Menos de la mano de volvernos mercado emergente (!) para atraer capitales volátiles como quiere Caputo (y al final sólo vienen dos fondos amigos). En la sutil diferencia de formas está la batalla, la ideología del déficit fiscal. Hacer política fiscal (o tener déficit) se trata de cuidar a los que menos tienen, de incorporar una valoración moral a la evaluación de la sociedad en la que vivimos. Achicar el déficit congelando las jubilaciones, eliminando prestaciones sociales, achicando la planta del Estado y cargando sobre los ciudadanos el costo íntegro de una revisión tarifaria implica profundizar en las inequidades sociales o distributivas que genera el sistema en el que vivimos. Desmesurado e inmoral. Achicar el déficit aumentando los impuestos al capital financiero, agropecuario o concentrado en general supone devolver algo de justicia distributiva a la sociedad. Elijamos nuestra aventura menos peor.

Opinión:

La ideología del déficit fiscal

Por Mara Pedrazzoli

