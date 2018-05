Malvinas: héroes contemporáneos

Autor de "Malvinas a sangre y fuego" y "La pasión según Malvinas", Nicolás Kasanzew fue el único corresponsal de guerra argentino que llegó a las islas el 2 de abril y se quedó hasta el final del conflicto. Reproducimos parte de una extensa entrevista que le realizara Gerardo López para el programa "Cada Noche" de Canal Encuentro, donde se detiene en el rol de la Fuerza Aérea durante la guerra.

"Hubo una gran mentira de que fue una guerra de la democracia contra la dictadura. Es una falacia de la señora Thatcher, que no podía decir que se lanzaba a una guerra para recuperar unas colonias. Nosotros no estábamos condenados a la derrota – lo dice el almirante (Sir John Forster) "Sandy" Woodward- porque no gana el que tiene el mejor equipo sino el que tiene a voluntad más fuerte, como la que tenían nuestros soldados y oficiales. Los panfletos británicos eran los que decían que solo podíamos perder, pero no era cierto. Fue una guerra heróica, y pasados los años va a estar a la par del Cruce de los Andes y de la Batalla de Obligado, no tengo la menor duda. Los pilotos de A4 manejaban aviones que eran modelo 50 y atacaban fragatas modelo 80 y las ponían fuera de combate. Suplían la diferencia tecnológica con pericia y con coraje. Y no conocemos sus nombres… Muchos de ellos se peleaban por salir a misiones de las que sabían que no iban a volver (…) Tenemos miles de historias de abnegación y coraje, y las seguimos ocultando. Le estamos robando el reconocimiento a los combatientes, pero también le estamos robando la historia al pueblo argentino. Le estamos robando el tónico moral que necesita para levantarse y salir de esta situación de decadencia en que nos encontramos (…) Los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a punto de retirarse. No lo digo yo. Andá al libro de Woodward, el jefe de la flota inglesa. Se llama "Los 100 días", donde él reproduce su diario de guerra. Y el 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que la aviación argentina le había causado a la flota, y decir que no aguanta más porque necesita mantenimiento por todo el desgaste en alta mar, escribe: ‘Si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos’. 13 de junio: el día que (el General Mario Benjamín) Menéndez decide rendirse sin nunca haber dado una orden de ataque o de contraataque.

Hay un documental británico para los 30 años de Malvinas, donde los jefes terrestres dicen que esperaban con temor el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué con temor? Porque ya no tenían municiones. ¿Y por qué ya no tenían municiones? Porque nuestros pilotos le habían hundido el Atlantic Conveyor, que era el transporte que les llevaba los pertrechos. Lo dicen los ingleses. Hay un teórico de la guerra, (Carl von) Clausewitz, del siglo 19, que dice una verdad que es absoluta: la guerra no la gana el que tiene más tecnología, más hombres… la gana el que tiene la voluntad más fuerte. Nuestros pilotos tenían esa voluntad y diezmaron a la flota inglesa. Nuestros generales y almirantes no la tenían. Y por eso perdimos la guerra".