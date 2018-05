La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 Opinión:

Plan y acción

Por Arq. Jorge Bader









Jorge Bader

Planificar una ciudad es un trabajo integral que no solo alcanza a la problemática de la edificación como muchos suelen suponer. Este supuesto surge del debate que habitualmente se genera con relación al código de planeamiento. La morfología edilicia los indicadores de uso del suelo o las particularidades reglamentarias son solo una parte de un proceso de planificación urbana. En ciudades como la nuestra con un territorio amplio y con realidades urbanas y naturales tan diversas abordar un plan director es analizar variables de diferentes orígenes. Esta reflexión se funda en los debates que hemos sostenido esta última semana. Tanto en el seno del Concejo urbano como en los ámbitos profesionales queremos dejar sentado que analizar una reglamentación puntual no es necesariamente abordar la planificación como un instrumento de gestión administrativa politica. ¿Cómo se conjuga en una ciudad el desarrollo homogéneo de modo de garantizar condiciones de habitabilidad en los distintos ámbitos?. Es una excesiva simplificación pensar que debatir alturas o analizar cuestiones del casco céntrico agota la cuestión de la planificación urbanística. En nuestro partido tenemos una variedad de situaciones desde zonas privilegiadas por la naturaleza hasta barrios cartigados por esa misma naturaleza. Como se conjuga la necesidad de resolución del saneamiento de barrios que conviven sin cloacas, en pleno siglo 21 con zanjas de aguas estancadas y sin obras de saneamiento básicas con otros sectores totalmente servidos y abastecidos por infraestructuras calificadas. Esta realidad solo favorece un desmembramiento y una segregación urbana-habitacional que aumenta las brechas sociales y promueve una desintegración territorial. Por eso cuando pretendemos que el concejo urbano se constituya en un ámbito de pensamiento para la gestión proponemos que se ponga en la mesa de debate el plan director de esta partido, que nos permita trabajar en la integración de nuestras realidades sociales y urbanísticas resolviendo la totalidad de las carencias sectoriales. Es fundamental trabajar por la reactivación de la construcción como factor de desarrollo pero tan fundamental como esto es trabajar por la mejora de la calidad de vida de todos los sectores sociales. Y esto no alcanza a cuestiones de cosmética urbana. Cuando asumió este gobierno, la Gobernadora de la provincia planteó un diagnóstico central declarando que casi el 60% de la provincia no tenía resuelto los servicios básicos de cloacas y provisión de agua de calidad. Precisamente ese es uno de los temas de planificación urbanística más importante para la consolidación de un barrio y la garantía de la verdadera mejora en la calidad de vida de sus habitantes. En una realidad tan dispersa como la nuestra donde tenemos barrios deprimidos, zonas bajo cotas de inundación, islas, sectores naturales preservados, humedales, áreas céntricas servidas y consolidadas, áreas agropecuarias, sectores industriales, barrios en contacto con la naturaleza, los aspectos plurales de este espectro exigen un análisis muy profundo para la generación de un plan director de acciones gubernamentales sobre el territorio. Pensar que esto se ha resuelto o se puede resolver desde la simple revisión de un código es manifestar un reduccionismo pueril. La cuestión territorial por otro lado no se resume a la enunciación de una normativa. Tiene por otro lado una necesaria responsabilidad en la gestión y la fiscalización de los enunciados reglamentarios. Por eso la generación de un plan director tiene que ser necesariamente una creación colectiva debatida e internalizada por los actores sociales de modo que las decisiones que allí se planteen se hagan propias. ¿Cuánto de lo enunciado hoy por nuestro código se fiscaliza objetivamente en los barrios periféricos cuyo desarrollo es en la mayoría de los casos espontáneo y en muchos casos anárquico? No alcanza ninguna estructura de inspección si no se hace partícipe a la sociedad misma en el cuidado de aquello que ha surgido como un emergente que resuelve problemas reales de esa misma comunidad. Una ciudad crece y madura con el debate y la busqueda consensuada de soluciones aportadas por todos los actores sociales. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Plan y acción

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: