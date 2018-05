P U B L I C







Uno de los íconos más anhelados a la hora de aludir a la mentada inclusión de las Personas con Discapacidad, es justamente el de la Inclusión Escolar. A pesar de verse algunos avances en la materia, sigue siendo un pendiente destacado. Máxime, cuando más allá de las barreras culturales, los papás encuentran escoyos al momento de hablar de su cobertura, ¿quién se hace cargo de ésta Prestación Educativa? Como punto de partida debe entenderse por "Educación Inicial" al proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la escolaridad, qué se desarrolla entre los 3 y 6 años de edad aproximadamente, de acuerdo a una programación curricular, específicamente elaborada y aprobada para ello, por organismos oficiales. De acuerdo a las necesidades del niño con discapacidad, dicha prestación podrá llevarse a cabo dentro de un servicio de educación especial, o bien, en un servicio de educación común, en los casos que la integración escolar fuere indicada. Según los especialistas en pedagogía, aunque algunas veces puede determinarse a priori que por el tipo y grado de discapacidad que presenta el niño es posible su integración en la escuela común en la etapa de nivel inicial, sí, se realiza en forma adecuada, y atendiendo a sus necesidades educativas particulares, como por ejemplo, el nivel cognitivo del niño, los aspectos familiares e institucionales, es más que recomendable siempre llevarla a cabo. Pero, tomando en consideración el proyecto escolar individual. Contrariamente, cuando un niño con discapacidad concurre al nivel inicial en servicios de educación especial, deberán desarrollarse las áreas que contemplen el diseño curricular para ese nivel, debiendo a su vez, plantearse metodologías y objetivos específicos, acordes con el tipo de discapacidad del alumno en particular. Ahora bien, si ese niño con discapacidad, concurriere al Nivel Inicial dentro del ámbito escolar común, podrá contar, según las necesidades peculiares de aquél, con un servicio o equipo profesional de apoyo al proceso de integración, el que se encuadra dentro del llamado "Modulo de Integración". BENEFICIARIOS En principio, todos los niños con discapacidad entre 3 y 6 años de edad cronológica, y con posibilidades de ingresar en un Proceso Escolar Sistemático, pudiendo concurrir niños con discapacidades leves, moderadas o severas, así como con discapacidades sensoriales y/o motoras con o sin compromiso intelectual. Vale señalar que el ingreso debe producirse a los 3 años, debiendo finalizar, regularmente a los 6 años o bien cuando el niño a alcanzado los objetivos propuestos, para poder ingresar luego en la etapa de "Educación General Básica". La prestación educativa en Nivel Inicial puede realizarse mediante la atención en grupos de niños con necesidades educativas especiales, en grupos constituidos como mínimo por cuatro niños y nunca más de diez. EQUIPOS DOCENTES La constitución de los equipos docentes será interdisciplinaria, lo integrarán docentes y profesionales especializados. Según la normativa dispuesta por cada jurisdicción. Así pues, el equipo básico para una población aproximada de 30 concurrentes se integrará por: 1- Director, preferentemente un docente especial, 2-Orientador educacional, pudiendo ser psicólogo, psicopedagogo, asistente educacional o bien licenciado en Ciencias de la Educación, 3- Médico consultor sin carga horaria fija, 4-Trabajador social, 5- Docentes especializados (1 por grupo), 6- Profesor de educación física, 7- Profesor de música. Sin perjuicio de esto, podrán haber también otros profesionales tales como: 1- Kinesiólogo, 2- terapista ocupacional 3- Psicomotrisista o especialista en Neurodesarrollo, 4- terapista físico, 5- Fonoaudiólogo, 6- Musicoterapeuta y 7- auxiliares docentes en caso de grupos de más de 8 niños. Ello mas allá del personal administrativo, limpieza, etc. ACTIVIDADES Esencialmente las siguientes las actividades curriculares son el conjunto de saberes relevantes que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyendo los marcos de referencias e instancias en la programación de los contenidos curriculares para dicho nivel(matemáticas, ciencias sociales, naturales, tecnología, lengua, expresión corporal, plástica, música, y educación física. Las actividades de atención técnico profesionales: son aquellas que se brindan al niño, de acuerdo a los requerimientos particulares según el tipo y grado de discapacidad de aquel. Estas pueden llevarse a cabo en forma individual o grupal, ejemplo Psicomotricidad, kinesiología, psicopedagogía, etc. Las actividades de recreación y socialización: son aquellas que se realizan ya sea dentro o fuera del establecimiento educativo, como un complemento de las actividades curriculares, ejemplo, paseos, eventos deportivos, etc. A tenor de lo descripto, debe recordarse que la ley 24.901" prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a favor de personas con discapacidad "establece cuales son las prestaciones que efectivamente debe brindarse a las personas con discapacidad, enunciando no taxativamente, cuales son los servicios específicos que integran las mismas, siempre remitiendo a la reglamentación puntual, lo atinente al alcance y características de aquellos. Así es, que el capitulo V de la ley dentro de los servicios específicos desarrollados, teniendo en cuenta, criterio de patología, tipo y grado, edad y situación socio familiar, regula específicamente, la prestación de "educación inicial". Consecuentemente, "el nomenclador de prestaciones básicas "regula y distingue dentro de los distintos niveles de atención y tratamiento, las prestaciones educativas, a la educación inicial, Res. 428/1999. Por lo consignado, no queda ninguna clase de dudas, que los obligados a cubrir los costes de la mencionada prestación son los efectores de salud aludidos (obras sociales y entidades de medicina prepaga). No obstante lo expresado, el Estado, como verdadero garante del servicio tanto educativo como de salud, deberá honrar el compromiso asumido por los constituyentes, al incorporar en nuestra carta Magna los tratados internacionales con jerarquía constitucional art 75 inc. 22 C.N, mucho más aun, por tratarse de personas más vulnerables como pueden serlo los niños con diversas disfuncionalidades. Es por todo ello, que insisto recurrentemente que "el ejercicio de un derecho no constituye meros privilegios". Dra. Silvina Cotignola / Abogada Especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@ciudad.com.ar

