Cada año, más de 14 millones de turistas deciden visitar París atraídos por sus magníficos monumentos, sus calles de época y sus grandes bulevares. Además de ser una de las capitales gastronómicas de mayor reputación del mundo, París seduce por su ambiente lleno de romanticismo y lujo. La capital francesa cuenta con una historia increíble, repasarla nos ocuparía varias ediciones de diario para conocer tan solo un poco. Sus luces, su gente y sus aromas crean un ambiente digno de conocer, disfrutar y contemplar. Además, París es capaz de hechizarnos con tan solo estar presente, es una ciudad que parece diseñada en su totalidad para el disfrute del viajero. Sus parques, calles, jardines, edificios y monumentos parecen ideados para que cualquier persona que llegue a París desee volver. Elegir solo algunas razones para viajar a París es difícil, pero intentaremos acercarles las que a nuestro criterio son las más importantes: Museo de El Louvre: Si son amantes del arte, París permite disfrutar de algunas de las obras más famosas de la historia. Podrían llegar a pasar varios días recorriendo este museo inaugurado en 1793. Es el museo más visitado del mundo. Su impresionante pirámide de cristal es uno de los símbolos más emblemáticos de París (aún criticada desde su inauguración allí por 1.989). Arquitectura transparente diseñada para iniciar las visitas obligadas de La Gioconda de Leonardo da Vinci o La Venus de Milo, entre muchas otras. Hacerse una foto con la Torre Eiffel de fondo: Si son usuarios de las redes sociales o no, tienen que tener una foto con el monumento más visitado del mundo de fondo. Más de 7 millones de turistas son atraídos por sus más de 300 metros de altura y su imponente estructura de hierro. A orillas del Sena desde 1889, este símbolo de la Revolución Industrial, ya hace tiempo que se ha convertido en el icono de Francia. Admirar Notre-Dame: En la Île de la Cité encontramos una de las catedrales de estilo gótico más antiguas del mundo. Con sus dos torres de casi 70 metros han inspirado novelas tan reconocidas como el Jorobado de Notre-Dame de Víctor Hugo. Podemos observar de cerca sus imponentes gárgolas, así como el campanario en el que vivió el Jorobado. Todo un edificio histórico, que fue testigo de celebraciones tan importantes como la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Disfrutar de las vistas desde El Sena: Descubrir París desde el río Sena ofrece una perspectiva única de la ciudad. Este río que baña la capital francesa está absolutamente integrado a la ciudad. En 1991 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad las vistas a las orillas del Sena. Una razón de más para no perderse este "espectáculo" que ofrece la ciudad tanto de día, como de noche. Pasear por los Campos Elíseos: Considerada la "avenida más hermosa del mundo", los llama a caminar el paseo más bonito de París. Dos kilómetros de un recorrido que empieza en el Arco del Triunfo y termina en la Plaza de la Concordia. Con una primera parte que nos rodea de jardines y majestuosos edificios como el Grand Palais y el Petit Palais, y una segunda parte para perdernos entre grandes almacenes, restaurantes y tiendas de lujo. Ver el atardecer desde Montmartre: Si van a visitar París, tienen que saber que no hay nada mejor que ver los últimos rayos de sol iluminando los tejados de las casas. Observar todo esto desde el Sacre Coeour (Sagrado Corazón) es una fiesta de luz y color, uno de esos momentos en la vida que no deberían esperar a que se los cuenten. Musicalizado por artistas que tocan en las escaleras, creando un ambiente mágico, el espectáculo se acompaña de canciones que emocionan y les va a poner la piel de gallina. Es necesario llegar a la cima de la colina Montmartre, el punto más alto de la ciudad, desde donde tienen las mejores vistas de París, y bajando por sus calles podemos dar un paseo por este bohemio barrio conocido como el "Barrio de los Pintores", donde se encuentra el mítico cabaret Moulin Rouge. Hacer un pic-nic en los Jardines de Luxemburgo: Los Jardines de Luxemburgo son los más bonitos de París, además de un lugar perfecto para desconectar de la ciudad. Se sitúan frente al Palacio de Luxemburgo, cerca del barrio latino, es un lugar muy popular por los parisinos para hacer un picnic o charlar con amigos acostados en el pasto, sobre todo cuando hay buen clima. En los jardines encontrarán varias esculturas que merecen la pena dedicarles unos minutos, entre todo tipo de plantas y árboles. Recomendamos que no paren de buscar hasta encontrar la Fuente Médici, uno de los rincones más bonitos de París. El Arco de Triunfo: es el más famoso del mundo y uno de los lugares imprescindibles de visitar en París. Fue construido por Napoleón para recordar su victoria en la batalla de Austerlitz. El monumento es inmenso y los 50 metros de alto lo convierten en uno de los mejores miradores de París. Además está situado en una de las rotondas más grandes del mundo, que únicamente se puede cruzar a través de un túnel. Además de la visita y el ascenso a la parte alta, en la base del Arco encontrarán la Tumba del Soldado Desconocido, otro de los lugares que no deben perderse. Pasearse por el Castillo de Versalles: El Palacio de Versalles es parada obligatoria en este viaje y otra de las principales razones para viajar a París. Los jardines que rodean el palacio los dejarán con la boca abierta. Además, sus paseos llenos de fuentes y vegetación crean un ambiente extraordinario. El palacio es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de Francia, de hecho, es uno de los castillos monárquicos más importantes de Europa. El palacio y el parque de Versalles fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Probar su gastronomía: Uno de los puntos fuertes y una de las principales razones para viajar a París es su gastronomía, de hecho, la comida francesa ha sido también declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Esta deliciosa cocina nos deleita con sus platos más conocidos como el coq au vin, el foie o el poulet rôti; con sus quesos más famosos, como el raclette; y con sus dulces más característicos, como las crêpes y los macarrons. En definitiva, París ofrece una grandísima variedad gastronómica, a la que aconsejamos que vayan dispuestos a sumergirse sin apuro. Como decíamos en el comienzo, este espacio alcanza solo para una síntesis de la ciudad más bonita del mundo. Lic. 