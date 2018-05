¿Cómo podemos descubrir a Dios? Bueno; pues empezando por conocer a Jesús, su amado Hijo Jesucristo, que es el único comunicador provisto por Dios, para la humanidad. Nadie como Dios Hijo para comunicarnos el mensaje de Dios a todos nosotros. Nunca nadie ha tenido ni tendrá esa extraordinaria misión, en este tiempo. Dice La Biblia en (Hebreos 1:1-3); "Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de Su Palabra". También dice; en (Efesios 2: 6-8) "Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!" Jesús pudo liberar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Por haber sufrido El mismo, la tentación, puede socorrernos a todos los que somos tentados. (Hebreos 4:15,16) ¡¡¡Lo que hagamos con Jesús sí importa!!! Él es el único camino previsto por Dios para hacerlo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6) No dice, yo soy uno de los caminos, dice "Yo Soy El Único Camino" ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. (Hechos 4:12) ¡Sí importa lo que hagamos con Jesús! Está en nosotros, aceptar su perdón, y empezar una nueva vida de su mano, tener una relación personal El y perseverar en ella, leyendo y confiando en su libro de instrucciones que escribió para sus hijos, La Biblia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Jesús" ¡Sí, importa!

Por Mirta Dappiano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: