Luego de la victoria 78-62 del Tricolor del viernes, La Auténtica Defensa dialogó con Sebastián Silva y Gustavo Godoy. "ESTAMOS ENCONTRANDO FUNCIONAMIENTO" Tras la victoria, el entrenador de Ciudad de Campana, Sebastián Silva, reconoció que esperaba un "partido duro" más allá de que su equipo partía como amplio favorito en el clásico y aseguró que "salió un partido disputado, ante un muy lindo marco de público" en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. "Conozco a la mayoría de los jugadores del Boat Club y son chicos ganadores que juegan hace mucho al básquet y que son muy competitivos. Además, veníamos a su cancha a enfrentarlos después de que consiguieran una victoria muy importante como la que lograron contra Independiente. Sabíamos que nos iban a presionar en todo el campo y que iban a tratar de que juguemos incómodos. Y lo hicieron muy bien", explicó el coach Tricolor. A su vez, el entrenador diferenció este juego ante el CBC respecto al del miércoles ante Atlético Pilar: "Atlético Pilar presentó pivots grandes y nos permitió jugar con Delgado y Género, mientras que Boat Club fue un equipo bajo, corredor y nos costó mucho hacer entrar en juego a Delgado, que pudo aparecer en el final para decidir el partido". En cuanto a la ausencia de Germán Género, explicó que "la idea es llevarlo de a poco" y por eso decidieron no forzarlo 48 horas después del partido ante Atlético Pilar. "Consideramos que será un jugador determinante para nosotros", remarcó Silva Para este Oficial 2018 de la ABZC, el primer objetivo de Ciudad de Campana es "recuperar a todos los jugadores, especialmente a Martín (Trovellesi) y Germán que llegan sin competencia en el último tiempo", según explicó el entrenador. "Y después ensamblarlos a todos para ir agarrando ritmo y llegar de la mejor manera a los playoffs, siempre sabiendo que el objetivo principal es el Provincial de Cubes", agregó. "Estamos en formación todavía, porque recién llevamos tres semanas trabajando con el plantel completo. Tenemos algunos jugadores que vienen de temporadas muy largas y otros que estamos recuperando después de un tiempo sin jugar. Hay que ir de a poco y tener paciencia, pero lo importante es que estamos encontrando funcionamiento", completó Silva. Finalmente, el entrenador marcó la principal virtud del plantel que logró formar en el CCC: "Tiene mucha rotación y alternativas en todas las posiciones. Nos podemos dar el lujo de que un jugador tenga un mal día porque atrás tenemos otra opción confiable. Somos un plantel muy completo y tenemos que saber usar esas variantes de acuerdo al partido que enfrentemos".

Ciudad de Campana "TENGO MUCHA CONFIANZA EN ESTE GRUPO" A pesar de la derrota, el entrenador del Campana Boat Club, Gustavo Godoy, se mostró "satisfecho" respecto a la actuación de su equipo en el clásico frente a Ciudad de Campana. "Me voy satisfecho por la entrega que tuvieron los chicos. Dan todo dentro de la cancha y eso no sólo me emociona, sino que me dan más ganas de entrenar con ellos", señaló el coach Celeste. Ante el CCC, el Boat Club volvió a demostrar que será un rival incómodo para cualquier equipo: "Tengo mucha confianza en este grupo, porque son chicos humildes con muchas ganas y mucho hambre de triunfo. Somos un equipo que se transformará en un dolor de cabeza para todos. Defendemos relativamente bien y corremos mucho. El que nos encuentre la vuelta, podrá ganarnos. Y el que no, tendremos que estar listos para quedarnos con el triunfo", explicó Godoy. "Sabemos a lo que jugamos. Somos un equipo agresivo en defensa y corremos el ataque rápido. Quizás no es lo que nos gustaría hacer, pero las mejores posibilidades de juego, hoy, son ésas. Obviamente, enfrentar a equipos como Ciudad, que cuenta con jugadores de más talla y experiencia que el nuestro, nos complica", agregó el entrenador. A su vez, Godoy remarcó el camino que está transitando el Campana Boat Club en el Nivel A del Oficial de la ABZC después del ascenso logrado el año pasado: "Empezamos el torneo queriendo competir, dentro de una experiencia nueva. Y nos hemos dado cuenta que podemos hacerle frente a cualquier equipo. Vamos a seguir trabajando para tratar de meternos en los playoffs y en la mejor ubicación posible. Es todo nuevo para este club. Desde que existe el Nivel A, es la primera vez que el Boat Club compite al máximo nivel de la Asociación. Así que es una experiencia nueva para nosotros, para los jugadores y también para los dirigentes". Finalmente, el director técnico del CBC se mostró muy contento de que el clásico de la ciudad vuelva a jugarse después de cinco años y también del marco que se dio en el gimnasio de la ribera: "Estoy muy contento de que se vuelva a vivir un clásico acá en Campana y con una buena afluencia de público y chicos. Tenemos que trabajar conjuntamente los dos clubes para tratar que el básquet de Campana crezca y vuelva a estar en el lugar que se merece", cerró Godoy.

