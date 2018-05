La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/may/2018 Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoría está visitando en este fin de semana el autódromo de La Pampa para desarrollar otra fecha del Campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Carreras Argentinas. CONTENTO: Así se muestra el armador de motores de karting Mauro Santucho tras la última incursión en la categoría Kart Plus en Zárate donde obtuvo excelentes resultados con su equipo. TRABAJAR: Ya se está trabajando de cara a la carrera del Rally Federal en nuestra ciudad en el mes de junio con el respaldo del municipio local para tener otro año mas a la categoría. DECISION: Ivan Gonzalez tiene en su taller la Chevy para sumarse al TC Regional el tema radica en cuando el representante de Zárate tome la decisión de salir al rodeo con un auto que sde trabajó mucho para ser lo competitivo que se buscó. TC MOURAS PISTA: Llegan hasta el autódromo de La Pampa para concretar otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. VICTORIA: La que viene de obtener Pablo Savastano en la Clase Tres de la Categoría Alma en el autódromo platense. Es la segunda en forma contínua y esto le permitió liderar el campeonato. INVITADO: Para la carrera con pilotos invitados del TC Regional Nicolás Lacette volverá a tener a su padre Dario para correr esta competencia tan particular, lo que tiene motivado a toda la familia. COLABORAR: Los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias estarán colaborando con la llegada del Rally Federal aportando desde su lugar sin tener ningún contacto con los organizadores del evento. A S M: Nueva fecha para el campeonato en el autódromo platense este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela desarrolla otra carrera para su campeonato en el autódromo de La Pampa este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa Pistas Argentinas. CUMPLEAÑOS: Días atrás festejó un añito más de vida Fernando Rivas que rodeado de los suyos la pasó muy bien y dejó entrever que el automovilismo por el momento no está en sus planes y le quedan los mejores recuerdos por su paso en el TC Bonaerense. GANADORES: La categoría Kart Plus viene de realizar otra carrera de su campeonato donde los ganadores fueron: Escuela Promocional: Dante Giordano. Pre Juniors: Valentino Quattrocci. Juniors: Máximo Coronel. Cajeros Menores: Tomás Petrone. Cajeros Mayores: Oscar Llarregui. Master A: Pablo Clérici. Master B: Marcelo Ferrando y Potenciada: Matías Valente. TC RIO PLATENSE: En el autódromo de La Plata la categoría encara otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. CONFORME: Tras su paso por Concordia donde el Turismo Pista presentó los autos que atiende Juan Sbarra en la clase Uno y Dos cerraron un buen fin de semana lo que lo dejó muy conforme a todo el equipo. PODIO: Nuevo Podio para Juan Carlos Suarez en la Clase Potenciada de la Kart Plus para seguir en la pelea del campeonato. Sin duda el pájaro está en buen momento. SUPER TC 2000: La categoría visita el autódromo de Potrero de los Funes este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SORPRENDER: Cuando se inaugure el autódromo de San Nicolás mucho se van a sorprender con todas las obras realizadas que lo van a poner entre los mejores de nuestro país. Se trabaja para que nada falte con playas de estacionamiento para el público e iluminado como pocas veces hemos visto, con boxes de una comodidad para que los equipos trabajen tranquilos. TRANQUILIDAD: Un lugar en el podio le permitió tener la tranquilidad de estar en la pelea por cosas importantes y Franco Rodriguez y su equipo están conforme con este presente con la motorización de Rubén Alfonso para estar en la Clase Potenciada. TURISMO 4000 ARGENTINO: Visitan el autódromo de La Pampa durante este fin de semana con su habitual nutrido parque de máquinas. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa Carreras Argentinas. DAKAR: Por el momento el próximo Dakar está confirmado en Perú y Bolivia quienes ya aceptaron la llegada del mismo aún falta saber si otro país desea contar con esta carrera. En cuanto a la Argentina se bajó de este proyecto y confirmó que no tendrá Dakar el año próximo. INTERES: Esto ya provocó que las terminales de nuestro país decidieron no estar en esta carrera y la primera fue Renault que aseguró no interesarle si no está Argentina involucrada en el Dakar. FORMULA DOS: En el autódromo de Potrero de los Funes llega la fábrica de talentos para hacer otra carrera del Campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 hs. PROBAR: Luego de una seguidilla de viajes a Chicle para probar en ese suelo el cuatriciclo de Pablo Copetti estuvieron hasta hace unos días el equipo de Carlos Debesa que sirvió para probar elementos nuevos de cara al próximo Dakar. TERCERO: Gastón Gasperini viene de cosechar un tercer puesto en la final de la Clase Master B de Kart Plus en Zárate donde con la preparación de su hermano Mariano sigue siendo lo competitivo que se desea. MX DEL NORTE: La categoría de motocross está realizando este fin de semana otra competencia de su calendario con la llegada al circuito de Bragado con todas sus clases con un interesante parque de motos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRIUNFO: El que obtuvo en la Clase Master A de la Categoría Kart Plus el piloto local Pablo Clerici que sigue acumulando puntos para el campeonato tras ganar una carrera especial que se peleó hasta los últimos metros. SABER: Tras el festejo el propio Clerici hizo saber que si bien están en un buen momento no tiene asegurado si estará en la próxima por el afanado tema de los presupuestos que ya no le cierran a nadie. UBICARSE: En esta misma clase Master A participó Alejandro Sfredo que se ubicó en el tercer puesto consiguiendo hacer un podio y dejar motivado a todo el equipo de cara a la próxima carrera. MEJORAR: Los amigos de Julio Moyano y Oscar De Biase ya les dejan que toquen algunos temas con sus guitarras porque de a poco el duro fue mejorando, quizás ahora deberán ejercer tener una voz acorde y no desafinar para aprobar ante el grupo que los banca desde el primer día poniendo en juego sus oídos. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega hasta el autódromo Potrero de los Funes para llevar adelante otra carrera del campeonato. Desde las 10.30 hs arranca la televisación por Canal 13 a través de la gestión del programa "Carburando". DECISION II: El piloto local al enterarse que el Rally Federal estará en nuestra ciudad tomó la decisión de querer sumarse a la carrera y para esto anda viendo presupuestos para alquilar un auto. RECORDAR: En reciente nota televisiva Julián Falivene recordó su paso por el Turismo Carretera donde expresó que si bien corrió en varias categorías el paso por la máxima es inolvidable de donde se lo mire, hasta la gente venía al negocio para hablar del tema. DEBUTAR: El menor de la dinastía Panetta debutó en karting en el kartódromo de Zárate donde Bautista empezó a forjar su camino mas allá de cualquier resultado con condiciones interesantes que irá puliendo con el transcurrir de las competencias con el asesoramiento del abuelo "Lolo". PUESTO: Segunda presentación en el Tope Race Series por parte del piloto local con el seudónimo Fernando Brutti donde en San Juan terminó en el puesto décimo cuarto en la final. MODELOS: Como todos los meses ingresaron al mercado local los nuevos modelos de motos eléctricas que se pueden ver en la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi donde se muestran las nuevas bondades que poseen las motos mencionadas. TC BONAERENSE: La categoría visita el autódromo de Roque Pérez en este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ALQUILAR: En el taller de la calle De la Torre en Zárate se encuentra el Ford para el TC Regional y los dos autos de la Fórmula Cuatro todos para alquilar de la amno de Bruno Aleotti quien también brinda el servicio en pista.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: